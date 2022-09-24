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Uganda’da Ebola nedeniyle ölenlerin sayısı 11’e yükseldi

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Uganda'da Ebola salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 11'e yükseldiği bildirildi.
Uganda’da Ebola nedeniyle ölenlerin sayısı 11’e yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ebola nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının arttığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Ebola nedeniyle ölenlerin sayısının 11’e, virüs tespit edilenlerin sayısının ise 25’e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 19 Eylül’de 24 yaşındaki bir kişide, nadir görülen ve Sudan varyantı olduğu belirtilen Ebola virüsü tespit edilmişti.

2012’DE DE 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Uganda’da 2000’lerin başında yüzlerce kişinin ölmesine yol açan virüs, son olarak 2012’de 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola, ilk kez 1976’da Sudan’ın Nzara ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla ortaya çıkmıştı. KDC’deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola, Aralık 2013’te Batı Afrika’da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone’de 2014-2017 yıllarında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış, hastaların 11 binden fazlası ölmüştü.

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