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Uğur Dündar'dan Binali Yıldırım'a yanıt: Niyeti ortaya çıktı

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Yıldırım önermiş, Gazeteci Uğur Dündar ortak yayında moderatör olmayı reddetmişti
Uğur Dündar'dan Binali Yıldırım'a yanıt: Niyeti ortaya çıktı

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu ile rakibi AKP'li Binali Yıldırım'ın ortak program moderatörlüğünü kabul etmeyen gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabı üzerinden Yıldırım'ın, "Uğur Dündar'ı açıkça taraf olduğu için seçtim" ifadesine yanıt verdi. Bu sözlerin Yıldırım'ın durumu kullanma niyetini ortaya çıkardığını söyleyen Dündar, "Teklifi reddetmedeki haklılığım anlaşılıyor" dedi.

Yıldırım, Dündar'ın teklifi kabul etmeyişini açıklamasının ardından, "İki sebepten dolayı Uğur Dündar'ı teklif ettim. Yandaş televizyonda yaparlar kendin çal kendin oyna yaparlar dediler. Burada bir şaşırtma yapmak istedim. Açık taraf olan biri. Benim için hiç mahzuru yok. Yeter ki bahaneleri kalmasın. Niye vazgeçtiğini anlayabilmiş değiliz" sözlerini kaydetmişti.

Dündar sosyal medya hesabından Yıldırım'ın sözlerine şöyle tepki gösterdi:

"Sn.Binali Yıldırım'ın teveccühüne teşekkür ederim.Ancak 'Uğur Dündar'ı açıkça taraf olduğu için seçtim' demek yerine 'Muhalif ama dürüst ve bağımsız' olduğu için önerdim demesini tercih ederdim. Bu durumda kullanma niyeti ortaya çıkıyor ve reddetmedeki haklılığım anlaşılıyor."

 

 

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