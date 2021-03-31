Uğur Dündar'dan skandal Fahrettin Koca iddiası: Bedeli ölçülemeyen bir arazi...

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucu başkanı olduğu bir vakfın İstanbul Boğazı’nda “bedeli ölçülemeyen bir araziyi” 49 yıllığına 1 milyon liraya kiraladığını yazdı.

Sözcü yazarı Uğur Dündar, bugünkü köşe yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucu olduğu bir vakıfla ilgili skandal bir iddiayı dile getirdi.

"Bir varmış, bir yokmuş. İstanbul'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında, Kavacık Kavşağı olarak bilinen yerde, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 256 bin metrekarelik paha biçilmez bir arsa varmış," diye yazan Dündar, şöyle devam etti:

"Günün birinde Karayolları, Boğaz'ı kuşbakışı gören bu arsayı; “yol dışı kaldığı ve ihtiyacı olmadığı'' gerekçesiyle Milli Emlak'a devretmiş! Arsa öylesine büyük ve değerliymiş ki, ayrıntıya geçmeden önce buranın görkemini anlatmalıyım: Gözünüzün önüne Karayolları tarafından Zorlu Holding'e satılan Zincirlikuyu'daki 80 bin metrekarelik rezidans ve AVM'nin inşa edildiği devasa alanı getirin, işte Kavacık'taki arazi, ondan 3 misli daha büyükmüş!"

Dündar iddiasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Milli Emlak'a devir işlemi tamamlanınca, o tarihe kadar imar izni bulunmayan, yani çivi bile çakılamayan bu yer için, “üst kullanım hakkı'' ihalesi yapılmış! Her ne hikmetse ihaleye sadece bir vakıf katılmış! Başka talip olmayınca da (!) “gerdanlık” görünümlü arsa, 1 milyon lira civarında bir bedelle 49 yıllığına bu vakfa kiralanmış! İşlem tamamlanır tamamlanmaz tüm imar planı değişiklikleri müthiş bir hızla peş peşe gelmiş. Ayrıca kamunun arsası, birkaç ay gibi kısa bir sürede “Özel Eğitim Tesisleri Alanı'' haline getirilivermiş!.. Bu düzenlemeler kapsamında daha önce çivi bile çaktırılmayan yere, kot farklarının da getireceği bodrum katı avantajlarıyla 10 kata kadar inşaat izni çıkarılıvermiş!.."

Dündar, yazısını "Masalların bitiminde “Gökten üç elma düştü…” diye başlayan bir bölüm vardır ya, bizim masalımızda elmalardan üçü de kimin başına düşmüş biliyor musunuz? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın!.. Zira bütün olup bitenler, onun kurucu başkanı olduğu “Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma Vakfı”na ait paralı eğitim veren Medipol Üniversitesi için gerçekleşmiş!.. Diğer elmalara gelince… Onlar da başka bir yazının konusu olsun!.." diye yazarak sonlandırdı.