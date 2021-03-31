  • BIST 1.392
  • Altın 454,691
  • Dolar 8,2475
  • Euro 9,6912
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA57 Covid-19 Vakası, 1 ölüm!

Uğur Dündar'dan skandal Fahrettin Koca iddiası: Bedeli ölçülemeyen bir arazi...

»
Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucu başkanı olduğu bir vakfın İstanbul Boğazı’nda “bedeli ölçülemeyen bir araziyi” 49 yıllığına 1 milyon liraya kiraladığını yazdı.
Uğur Dündar'dan skandal Fahrettin Koca iddiası: Bedeli ölçülemeyen bir arazi...

Sözcü yazarı Uğur Dündar, bugünkü köşe yazısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucu olduğu bir vakıfla ilgili skandal bir iddiayı dile getirdi.

"Bir varmış, bir yokmuş. İstanbul'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında, Kavacık Kavşağı olarak bilinen yerde, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait 256 bin metrekarelik paha biçilmez bir arsa varmış," diye yazan Dündar, şöyle devam etti:

"Günün birinde Karayolları, Boğaz'ı kuşbakışı gören bu arsayı; “yol dışı kaldığı ve ihtiyacı olmadığı'' gerekçesiyle Milli Emlak'a devretmiş! Arsa öylesine büyük ve değerliymiş ki, ayrıntıya geçmeden önce buranın görkemini anlatmalıyım: Gözünüzün önüne Karayolları tarafından Zorlu Holding'e satılan Zincirlikuyu'daki 80 bin metrekarelik rezidans ve AVM'nin inşa edildiği devasa alanı getirin, işte Kavacık'taki arazi, ondan 3 misli daha büyükmüş!"

Dündar iddiasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Milli Emlak'a devir işlemi tamamlanınca, o tarihe kadar imar izni bulunmayan, yani çivi bile çakılamayan bu yer için, “üst kullanım hakkı'' ihalesi yapılmış! Her ne hikmetse ihaleye sadece bir vakıf katılmış! Başka talip olmayınca da (!) “gerdanlık” görünümlü arsa, 1 milyon lira civarında bir bedelle 49 yıllığına bu vakfa kiralanmış! İşlem tamamlanır tamamlanmaz tüm imar planı değişiklikleri müthiş bir hızla peş peşe gelmiş. Ayrıca kamunun arsası, birkaç ay gibi kısa bir sürede “Özel Eğitim Tesisleri Alanı'' haline getirilivermiş!.. Bu düzenlemeler kapsamında daha önce çivi bile çaktırılmayan yere, kot farklarının da getireceği bodrum katı avantajlarıyla 10 kata kadar inşaat izni çıkarılıvermiş!.."

Dündar, yazısını "Masalların bitiminde “Gökten üç elma düştü…” diye başlayan bir bölüm vardır ya, bizim masalımızda elmalardan üçü de kimin başına düşmüş biliyor musunuz? Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın!.. Zira bütün olup bitenler, onun kurucu başkanı olduğu “Türkiye Eğitim, Sağlık ve Araştırma Vakfı”na ait paralı eğitim veren Medipol Üniversitesi için gerçekleşmiş!.. Diğer elmalara gelince… Onlar da başka bir yazının konusu olsun!.." diye yazarak sonlandırdı.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 'Cennete gideceksin' vaadiyle restoran işletmecisini 50 bin TL dolandırdılar31 Mart 2021 Çarşamba 08:51
  • Sahte servisle beyaz eşya dolandırıcılığı30 Mart 2021 Salı 23:52
  • MGK: Doğu Akdeniz’de bölge dışı ülkeler tarafsız tutum sergilemeli30 Mart 2021 Salı 21:16
  • Üç kızına tecavüz ettiği ve eşini pazarladığı iddia edilen "baba" tahliye edildi!30 Mart 2021 Salı 21:09
  • Times: Enflasyonun artması Erdoğan için hayra alamet değil30 Mart 2021 Salı 20:48
  • HDP Eş Genel Başkanı Buldan: AKP- MHP iktidarı sürdükçe bu ülkede hiç kimse güvende değildir30 Mart 2021 Salı 20:32
  • TC Sağlık Bakanı Koca'ndan tepki çeken AKP kongrelerine ilişkin açıklama: Bu konuyu gündemde tutmanın kimseye faydası yok30 Mart 2021 Salı 20:16
  • Türkiye'de Çocuk vakalar artıyor: Son üç haftada servisler doldu30 Mart 2021 Salı 20:01
  • Türkiye, İsrail'e büyükelçi atamak için Tel Aviv'den 'karşılık' bekliyor30 Mart 2021 Salı 19:59
  • Mansur Yavaş, 2021 Dünya Belediye Başkanı Ödülü’ne aday gösterildi30 Mart 2021 Salı 19:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti