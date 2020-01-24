Uğur Mumcu’yu öldürüleli 27 yıl oldu!

Gazeteci ve yazar Uğur Mumcu’nun ölümünün üzerinden tam 27 yıl geçti. 24 Ocak 1993 tarihinde suikaste uğrayan gazeteci, sevenleri tarafından özlemle anılmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en önemli gazetecileri arasında yer alan Uğur Mumcu, ölüm yıldönümünde anılıyor. Uğur Mumcu, ölümünün ardından 27 yıl geçmesine rağmen kaleme aldığı yazıları ve sözleriyle hatırlanmaya devam ediyor.

24 Ocak 1993’te Ankara’da evinin önünde uğradığı bombalı saldırı sonucu hayatını kaybeden usta gazeteci Uğur Mumcu için Türkiye’de birçok anma etkinliği düzenlenecek.

Türkiye basın tarihinin önde gelen isimlerinden biri olan Uğur Mumcu bir hasta ziyareti için çıktığı Ankara’daki evinin önündeki otomobiline konan bombayla 27 yıl önce 24 Ocak 1993’te öldürüldü. Suikast organizasyonunda yer alan isimlerin bazıları yakalandı, yargılandı, mahkûm edildi, ancak cinayetin arkasında hangi güçlerin bulunduğu bugüne kadar aydınlatılamadı.

51 yaşındayken katledilen Uğur Mumcu, Türkiye’nin basın tarihinde önemli izler bırakan çalışmalar yaptı, dosyalar hazırladı, kitaplar yayımladı. Türkiye basın tarihinin en üretken isimlerinden olan Mumcu, ölümünden yaklaşık üç yıl sonra patlayan ve devlet görevlisi-siyasetçi-mafya bağlantılarını su yüzüne çıkaran Susurluk skandalındaki karanlık ilişkileri yıllar önce yazdığı yazılar ve kitaplarda ortaya koymuştu.