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Uğur Şahin: Avrupa'da böyle devam ederse yazın daha sert kapanma zorunlu olur

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Biontech kurucusu Uğur Şahin, Avrupa'da artan Covid-19 vaka sayılarına işaret ederek, 'bu eğilimde bir değişiklik olmaması halinde yaz döneminde daha sert bir kapanmanın zorunlu olacağını' söyledi.
Uğur Şahin: Avrupa'da böyle devam ederse yazın daha sert kapanma zorunlu olur

Eşi Prof. Özlem Türeci ile birlikte korona virüsüne karşı geliştirdikleri aşı ile dünya çapında büyük bir üne sahip olan BioNTech kurucusu ve yöneticisi Prof. Dr. Uğur Şahin, salgına ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Alman televizyon kanalı RTL'nin sorularını yanıtlayan Şahin, eldeki aşıların tümünün kullanılması ve aşıların ikinci doz için stok yapılmaması çağrısı yaptı. Şahin, "Eldeki bütün aşılar, her hafta yeni aşıların sevk edileceği güvencesi ile uygulanmalı" dedi. Şahin, yeterince aşının sevk edilmemesi nedeniyle aşıların ikinci dozunun vurulmasının ertelenmesinin küçük bir ihtimal olduğunu belirtti.

'AŞILAMANIN ETKİLERİ MAYIS SONUNDA GÖRÜLMEYE BAŞLANIR'

Ortağı olan, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeili ilaç tröstü Pfizer ile birlikte 65 ülkeye aşı gönderen BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin, gelecek hafta ve aylardaki en büyük zorluğun enfeksiyon sayılarını olabildiğince düşük tutmak olduğunu söyledi. Şahin, "Ne yazık ki Almanya ve Avrupa'da enfeksiyon sayıları o kadar artmış durumda ki, artık yeni kısıtlamaların yürürlüğe girmesini bekleyemeyecek noktadayız" dedi.Şahin, bu eğilimde bir değişiklik olmaması halinde yaz döneminde "daha sert bir kapanmanın" zorunlu olacağını ifade etti. Aşıların planlandığı şekilde sevk edilmesi ve aşılamanın hızlanması durumunda yaz ayları sonunda "normalleşmeye dönmenin" mümkün olduğunu ve kış aylarında da yeni bir kapanmanın engellenebileceğini söyleyen Şahin, "Mayıs ayı sonu itibariyle aşılamanın etkilerinin görülmeye başlamasını bekliyoruz" dedi. (Kaynak: DW Türkçe)

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