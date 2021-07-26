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Uğur Şahin: Delta'ya karşı bağışıklık düştü ama üçüncü doza ihtiyaç olmayabilir

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Delta varyantı, dünyanın dört bir yanında hükümetleri endişelendiriyor ve önlem planlarını değiştiriyor. Pandeminin sanılandan daha uzun süreceğini anlayan piyasalar ve iş dünyası da durumdan olumsuz etkilenmeye devam ediyor.
Uğur Şahin: Delta'ya karşı bağışıklık düştü ama üçüncü doza ihtiyaç olmayabilir

Yüksek oranda aşılanmış yerler ile geri kalanlar arasındaki vaka farkı azalırken yeni varyantlar daha önce virüsü uzak tutmayı başarmış ülkelere de sızıyor.

Bu anlamda yeni Delta varyantı İngiltere ve İsrail gibi yüksek oranda aşılanmış ülkelerde bile Covid-19 vakalarının hızla artmasına neden oldu. Aşılar ciddi hastalıkları ve ölümleri azaltmış olsa da dünyanın geri kalan pek çok yerinde vakalarla birlikte ölümler de yeniden artmaya başladı.

Bilim insanları ve uzmanlara göre aşıların, tam olarak aşılanmış kişilerde ciddi hastalık ve ölümleri önlemesi Delta'ya karşı oldukça etkili olduklarının bir göstergesi.

Şahin: Üçüncü doza ihtiyaç olmayabilir

Wall Street Journal gazetesine konuşan BioNTech CEO'su ve ilk mRNA aşısını geliştirenlerden Uğur Şahin, tam aşılanan kişilerde Delta varyantına karşı bağışıklığın azaldığını ancak çoğunun ciddi hastalanmaya karşı korunduğunu söyleyerek henüz üçüncü bir doza ihtiyaç duymayabileceklerini kaydetti.

Şahin, açıklamasında "Ben ülkelere ve toplumlara üçüncü doz aşı olmalarına dair bir tavsiye veremem. Ben İsrail’deki gibi gerçek yaşam verilerini inceleyerek onlara göre yorum yapabilirim. Ülkeler, kırılgan ve riskli gruptaki insanlara ekstra doz aşı verip vermeme konusunda kararı kendileri almalı" ifadelerini kullandı.

Bu durum bulaşıcılığı yüksek Delta varyantının, çok daha fazla insanı aşılayabilen gelişmiş ekonomiler için Covid-19'un mevsimsel grip gibi hızla geri planda kalabileceğinin ancak gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde durumun daha kötüye gidebileceğinin işareti.

Halihazırda, Avrupa'daki hükümetler ve bazı ABD eyaletleri, Delta varyantını önünü kesmek için aşı kampanyalarını hızlandırıyor. Bazıları maskeyi yeniden zorunlu kılıyor ve bazı işletmelerin tekrar kapanması isteniyor. Bazı ülkelerde ise yakına zamanda belli sektörlerde çalışabilmenin veya seyahat edebilmenin tek yolu aşılanmış olmak olacak.

Delta varyantı nasıl başladı nereye gidiyor?

Bilim adamlarının viral örneklerin genetik analizlerini paylaştığı çevrimiçi bir veritabanı olan GISAID Initiative'e göre, koronavirüsün Delta varyantı ilk olarak geçen yılın sonlarında Hindistan'da tespit edildi ve o zamandan beri 100'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Temmuz ayı ortasında GISAID'e gönderilen örneklerin yaklaşık yüzde 80'i, bir önceki aya göre iki kat daha fazla oranda Delta varyantından oluşuyor.

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