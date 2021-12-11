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Uğur Şahin: Dördüncü doz gerekli olacak

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Biontech kurucusu Uğur Şahin iki dozun Omicron karşısında tam aşılı olmak anlamına gelmediğini söyledi. Şahin güçlendirici dozun üç ay sonra yaptırılması gerektiğini belirtti. Şahin'e göre dördüncü doz da gerekli olacak.
Uğur Şahin: Dördüncü doz gerekli olacak

Biontech kurucusu Uğur Şahin, Spiegel'e yaptığı açıklamada güçlendirici dozun ikinci dozdan üç ay sonra yaptırılması gerektiğini söyledi. Uğur Şahin, iki dozun Omicron varyantına karşı "yeterli korumayı sağlayan tam aşılı olmak" anlamına gelmediğini belirtti. Şahin "Eğer Omicron görüldüğü gibi yayılmayı sürdürecek olursa üç aydan sonra güçlendiriciyi vermek bilimsel açıdan mantıklı olur" diye konuştu.

Biontech Omicron'a özel bir aşı üretip üretmeyeceği konusuna ise henüz karar vermiş değil. Güçlendirici dozun da varyant karşısında yeterli korumayı sağlayacağı düşünülüyor. Şahin'in açıklamalarına göre eldeki ilk veriler üç dozun virüsü belirgin bir biçimde nötralize ettiğini ve aşılıları koruduğunu gösteriyor. Ancak Şahin üçüncü dozun ardından kısa süre sonra dördüncü dozun da yaptırılmak zorunda olduğu görüşünü ifade etti. Şahin "Dördüncü aşı Omicron varyantına uyarlanmış bir aşı da olabilir" diye konuştu. Biontech'in bu amaçla üretim kapasitesini gelecek yıl için dört milyar doza çıkardığını söyledi.

Dördüncü doz da gerekli olacak

Alman Aile Hekimleri Birliği Başkanı Ulrich Weigeldt de üçüncü dozun da korona ile mücadelede yeterli olmayacağını söyledi. Weigeldt Bild'e yaptığı açıklamada "Yazın en geç sonbaharda dördüncü aşının gerekli olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu. Weigeldt dördüncü korona aşısının "grip aşısıyla bağlantılı olarak" verilebileceğini ve koronadan korunmanın bir rutine gireceğini ümit ettiğini söyledi.

Uzmanlar Omicron varyantının hızlı bir biçimde yayılacağını tahmin ediyor. Alman Disiplinlerarası Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği Başkanı Gernot Marx "Bu mutasyonun gelecek yılın başında yavaş yavaş baskın varyant haline geleceğini tahmin ediyoruz" dedi. Yoğun bakım doktorlarından Christian Karagiannidis ise Passauer Neue Presse'ye yaptığı açıklamada bu tarihi ocak sonu olarak ifade etti.

Alman Enfeksiyon Hastalıkları Dalı Cemiyeti Başkanı Bernd Salzberger de ikinci ile üçüncü aşı arasındaki süreyi kısaltma çağrısı yaptı. Salzberger Funke Medya Grubu'na bağlı gazetelere yaptığı açıklamada güçlendirici dozun hızlı bir biçimde yapılmasının Omicron varyantının yayılmasını engelleyebileceğini söyledi.

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