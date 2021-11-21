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Uğur Şahin Kaç Doz Aşının Gerekli Olduğunu Açıkladı

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BioNTech’in kurucularından Prof. Uğur Şahin, korona virüs aşısının grip aşısı gibi yılda bir kez yapılmasının gerekli olacağını belirtti. Şahin ayrıca herkese tazeleme aşısı yaptırmayı tavsiye etti.
Uğur Şahin Kaç Doz Aşının Gerekli Olduğunu Açıkladı

BioNTech şirketinin kurucularından Prof. Dr. Uğur Şahin, bundan böyle korona virüs salgınına karşı yılda bir kez aşılanmanın gerekli korumayı sağlayabileceğini ifade etti. Şahin, Bild am Sonntag gazetesine verdiği röportajda, bugünlerde başlanan üçüncü aşıların korona virüse karşı azalmakta olan koruyuculuğu yeniden yükselteceğini ve bu korumanın, daha önce yapılan çift aşıdan daha uzun süre etkili olmasını beklediğini belirtti. Şahin korona virüs aşısının önümüzdeki dönemde, grip aşısında olduğu gibi yılda bir kez yapılmasının yeterli olabileceğini dile getirdi.

“DÖRDÜNCÜ AYDAN İTİBAREN ETKİ AZALIYOR”

Kendi şirketi BioNTech tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının koruyuculuğunun, aşı vurulduktan dört ay sonra azalmaya başladığını vurgulayan Uğur Şahin buna rağmen, kısa süre önce açıklanan klinik araştırmaların sonuçlarına göre aşının, hastalığı ağır bir biçimde geçirmeye karşı dokuz aya kadar önleyici olduğunu ifade etti.

Prof. Şahin röportajında, tazeleme aşılarının yapılmasını da tavsiye ederek, "Booster (tazeleme) aşısı hem aşılanan kişiyi hastalıktan çok iyi korur, hem de yeni bulaş zincirleri oluşmasını engeller" dedi.

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