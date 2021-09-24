Uğur Şahin ve Özlem Türeci Almanya'nın en prestijli bilim ödülüne layık görüldü

Korona virüse karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile biyokimyager Prof. Dr. Katalin Kariko, Almanya'nın en büyük tıp ödülü "Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter 2022" ile onurlandırıldı.

Almanya'da 1952 yılından beri tıp alanındaki araştırmalar için Paul Ehrlich Vakfı tarafından verilen "Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter Ödülü" bu yıl, korona virüse karşı aşı geliştiren Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile biyokimyager Prof. Dr. Katalin Kariko'ya verildi. Paul Ehrlich Vakfı tarafından yapılan açıklamada, "Şahin, Türeci ve Kariko, mesajcı RNA'nın (mRNA) hastalığı önleme ve tedavi etmede bir ilke olarak geliştirilmesindeki vizyonları ve azimleri nedeniyle 2022 Paul Ehrlich ve Ludwig Darmstaedter ödülüne layık görüldü" denildi.

Almanya'nın tıp alanında en en prestijli ödülüne layık görülen Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in kurucu ortakları Şahin ve Türeci ile Macar asıllı Kariko, 120 bin Euro değerindeki ödülü 14 Mart 2022'de Frankfurt'ta düzenlenecek törenle alacak.