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Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den kanser aşısı müjdesi: Tarih verdiler

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Türkiye’de de kullanılan corona virüsü aşısını geliştiren ve milyonlarca insanın hayatını kurtaran BioNTech’in kurucu ortakları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci, İngiliz medyasına konuştu.
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’den kanser aşısı müjdesi: Tarih verdiler

Tüm dünyada corona virüsü pandemisi milyonlarca can alırken ilk onaylı aşıyı geliştiren BioNTech kurucuları Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci, kanser aşısı için müjde verdi.

Şahin ve Türeci, pandemi sırasında öğrenilenlerin mRNA teknolojisine dayalı kanser tedavilerini hızlandıracağını belirtirken, kansere karşı aşıların 2030’dan önce yaygın olarak bulunabileceğini müjdeledi.

COVİD-19 AŞISIYLA BENZER SİSTEM

Çift, temel olarak kanser üzerinde çalışmak üzere 2008 yılında Mainz, Almanya’da BioNTech’i kurdu. Pandemi başladığında, ilaç devi Pfizer ile birlikte çalışarak bir aşı oluşturmaya odaklandılar.

Pfizer/BioNTech aşısında, mRNA sistemini kullanıyor. Bu, hücrelere, bağışıklık sistemine onu tanımasını ve savaşmasını öğreten proteinin kopyalarını iletiyor.

2030’DAN ÖNCE YAYGINLAŞACAK

Özlem Türeci, pazar günü BBC’den Laura Kuenssberg’in sorularını yanıtladı ve geliştirdikleri kanser aşısına değindi. Türeci, “On yıllardır kanser aşısı geliştirmek için uğraşıyoruz. Ve bir anda karşımıza Covid-19 çıktı. Covid-19 aşısı geliştirirken ki deneyimimiz, kanser çalışmalarımızı hızlandırdı. Artık, bağışıklık sisteminin “çok sayıda insanda” mRNA’ya nasıl tepki verdiğini öğrendik.” dedi.

Prof. Dr. Uğur Şahin ise, kanser aşılarının 2030 yılından önce yaygınlaşmaya başlanacağının müjdesini verdi.

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16 HASTANIN YARISI İYİLEŞTİ

Türeci ise, “Kansere çare bulacağımızı söylemekten her zaman çekiniyoruz. Bir takım atılımlarımız var ve onlar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

BioNTech tarafından geliştirilen kanser aşısının, bir kişinin vücudunda, tümörlerinde bulunan antijen molekülleri tanıyıp temizleyebilmesini öğretme temeliyle tasarlandığı, tıpkı Covid-19 aşısına benzer yöntemle geliştirildiği bildirildi.

Haziran ayında BioNTech, Chicago’daki Amerikan Klinik Onkoloji Derneği konferansında pankreas kanseri hastalarında yapılan erken evre bir araştırmanın sonuçlarını da paylaştı. Buna göre, aşılanan 16 hastanın yarısının 18 ay sonra tamamen iyileştiği belirtilirken, diğer sekizinde T-hücre yanıtı olmadığı için aşının etki göstermediği açıklandı.

Ancak uzmanlar, pankreas kanserinin en ölümcül kanser olduğunu ve hastaların yüzde 90’ının tanı konulduktan sonraki iki yıl içinde hayatını kaybettiklerini hatırlattı.

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