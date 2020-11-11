Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin bulduğu koronavirüs aşısı ile baharda normale dönüş müjdesi!

Koronavirüs (Covid-19) aşısında başarı elde edildiğini açıklayan ilk şirketin ardında Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci var. Koronavirüsü durdurmada yüzde 90 etkili bir aşının açıklanmasının ardından bilim insanları, baharda normale dönme müjdesi verdi. Dünya basını Türk çiftin başarısını manşetlerine taşıdı.

BIONTECH KORONAVİRÜS AŞISI ÇALIŞMASINA OCAK AYININ ORTALARINDA BAŞLADI

Ocak ayının ortasından bu yana geliştirilen BioNTech şirketinin BNT162b2 aşısı, onay için hayati önem taşıyan 3 fazlı test çalışmasına Temmuz ayı sonunda çeşitli ülkelerde başlandı.

BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Covid-19 hastalığına karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklandı. Geliştirilen koronavirüs (Covid-19) aşısında test yapılan gönüllülerin yüzde 90'ında sonuçların olumlu olduğu ifade edilirken, test yapılan gönüllülerde, ciddi bir güvenlik kaygısı görülmedi. Şirketin ikinci testleri ise bu hafta sonu duyurulacak. Aşının hem koruyucu etkisi hem de herhangi bir yan etkisi olup olmadığı, iki yıllık bir sürede belli olacak.

İLKBAHARA KADAR NORMALE DÖNÜŞ

The Times gazetesi, koronavirüs aşısının ardından ilkbahara kadar normale dönüş olabileceğini kaydetti. İngiltere Hükümetinin sağlık yetkililerinden Prof. Dr. Jonathan Van-Tam, bu (Covid-19 aşısı) büyük dönüm noktasından sonra, koronavirüs enfeksiyon dalgasının İngiltere'nin katlanacağı son şey olabileceği anlamına geldiğini söyledi.

RÜYA TAKIM

The Guardian gazetesi, Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin başarılarını manşetine taşıyarak, 'Aşının arkasındaki rüya takım' ifadelerini kullandı.

Haberde şu ifadelere yer verildi: "Dünya rahat bir nefes alırken, BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği deneysel aşının 3'üncü aşama denemelerinde olumlu sonuçlar ortaya koyduğu haberine Uğur Şahin ve Özlem Türeci karakteristik bir alçakgönüllülük sergiledi.

21.9 milyar dolar değerinde olan bir şirketin genel merkezine hala bisikletle gitmesiyle tanınan BioNTech CEO'su Uğur Şahin, aşı deneme sonuçlarının her şeyden önce 'inovasyon, bilim ve küresel bir işbirliği çabasının zaferi' olduğunu söyledi. Bu, umarım dünyanın 'normallik duygusunu yeniden kazanmasına' yardımcı olabilir."

TİTİZLİK, İŞ AHLAKI VE GİRİŞİMCİLİK RUHU DAHA KÖKLÜ RAKİPLERİ GERİDE BIRAKTI

The Guardian, Şahin ve Türeci'nin Covid-19 aşısı yarışında daha köklü rakipleri geride bıraktığını vurgulayarak, yapılan yorumların bilimsel titizlik, iş ahlakı ve girişimcilik ruhuna işaret ettiğini ifade etti. Çiftin, bu sonbaharda Almanya'daki en zenginler listesinde 93'üncü sırada olduğunu belirtti.

UĞUR TÜRECİ VE ÖZLEM TÜRECİ'NİN BULDUĞU AŞI NOBEL'E ADAY

Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin bulduğu koronavirüs aşı çalışması Almanya'da Nobel'e aday gösterilecek.

"10 OCAK'TAN BERİ ALDIĞIM EN İYİ HABER"

Mount Sinai Üniversitesi'nden Mikrobiyoloji profesörü Florian Krammer, "Bunlar harika sonuçlar. Etkinlik beklenenden daha yüksek olabilir ve bu muhtemelen - en azından ABD'de - çok yakında bir onay başvurusu olacağı anlamına gelir. Açıkçası, bu 10 Ocak'tan beri aldığım en iyi haber" açıklamasında bulundu.

"BU ÇOK İYİ BİR SONUÇ"

Regensburg Üniversitesi Enfektiyoloji Bölümü Başkanı Bernd Salzberger, "Bu çok iyi bir sonuç. Ciddi olmayan yan etkiler rapor edildi. Genel olarak çok olumlu bir sonuç. Bu muhtemelen erken onaya alınmasını sağlayacaktır" dedi.

"ETKİLİLİK VE GÜVENLİKLE İLGİLİ SONUÇLAR MÜKEMMEL"

Köln Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gerd Faetkenheuer, "Bunlar harika ve umut verici veriler. Bu kadar kısa bir sürede bir aşının geliştirilmesi inanılmaz ve birkaç ay içinde klinik denemeler başarıldı. Şimdiye kadar etkililik ve güvenlikle ilgili sonuçlar mükemmel. Umarım pandemiyi idare etmede büyük bir etkisi olur ve aşı hızlı bir şekilde satışa sunulur" diye konuştu.

İŞTE KORONAVİRÜS AŞISININ FİYATI

BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının fiyatı ABD'deki fiyatlandırılmaya göre doz başına 159 TL olacak.