Uğur Şahin Ve Özlem Türeci’nin Fotoğraflarının Euro Üzerine Basılmasına Tepki Geldi

Corona virüsü aşısı geliştirerek milyonlarca insanın hayatını kurtaran BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin fotoğraflarının yenilenecek euro banknotları üzerine basılması fikri ile ilgili dikkat çekici bir açıklama geldi.

Avrupa Merkez Bankası, 6 Aralık 2021’de yaptığı açıklamada euro banknotlarının tasarımının 2024’te değişeceğini duyurmuştu. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra ise Avrupa Parlamentosu üyesi Moritz Körner, Alman Die Welt gazetesine konuşmuş ve yeni banknot tasarımlarının bir yüzünde Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in olması gerektiğini söylemişti. Körner’in açıklamaları yeni bir tartışma fitilini de alevlerken, şu an tedavülde olan euro banknotlarının tasarımcısı da tartışmaya dahil oldu.

Avusturyalı tasarımcı Robert Kalina, şu an kullanılan euro banknotlarının tasarım sürecini anlatarak Özlem Türeci ve Uğur Şahin’in yeni paralar üzerinde olmaması gerektiğini söyledi.

“YÜZLERİ BELİRSİZ OLMALI”

26 yıl önce banknotları tasarlayan ve bir dönem Avusturya Ulusal Bankası’nda grafik tasarımcı olarak çalışan Kalina, euro üzerinde ulusal bir iz olmaması gerektiğini söylerken para biriminin bütün ülkelere eşit uzaklıkta olması gerektiğini dile getirdi. Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan Kalina, “Portrelere izin verilebilir ama sadece yüzleri belirsiz olursa. Ben mimariyi kullandım. Bir tarafta köprüler diğer tarafta ise pencereler ve kapılar” ifadesini kullandı.

Kalina, banknotlar üzerinde insanların kullanılması durumunda bunun ülkeler arasında kıskançlık yaratabileceğini ve gerilime sebebiyet verebileceğini söyledi. Kalina, resmi konulması gereken grubun müzisyenler olabileceğini de vurguladı. Kalina, “Beethoven veya Mozart’ı tek bir ülke ile bağdaştıramazsınız. Üstelik müzik dilinde kelimeye ihtiyaç olmadığı için herkes tarafından da anlaşılabilir” dedi.

1 Ocak 2002 yılında kullanımına başlanan ve o dönemde 12 ülkede kullanılan euro iu an 19 ülkede 340 milyondan fazla insan tarafından kullanılıyor.