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Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye ortak olan ikizler ülkenin en zenginleri arasına girdi

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Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin yıllar önce kurduğu BioNTech’e maddi destek vererek büyük katkı sağlayan Strüngmann ikizleri Almanya’nın gündemine oturdu.
Uğur Şahin ve Özlem Türeci’ye ortak olan ikizler ülkenin en zenginleri arasına girdi

Şahin ve Türeci’ye destek olarak BioNTech’in hisselerinin yüzde 47’sini elinde bulunduran Strüngmann ikizleri Thomas ve Andreas, “Almanya’nın en zenginleri” listesinde büyük bir sıçrama yaptı. BioNTech hisselerinin son 6 ay içerisinde yüzde 250 oranında artmasıyla birlikte ikizlerin geliri en az 40 milyar dolar seviyesine çıktı.

Aile işini devam ettirdikten sonra kendi şirketlerini kuran ikizler 2007 yılında Şahin ve Türeci’ye yatırım yaptı.

Dünyaca ünlü medya kuruluşu Business Insider’ın Almanya edisyonu bu gelişmeyi manşetlerine taşıyarak, “BioNTech’in patlama yapması, Strüngmann ikizlerini en zengin Almanlar listesinde ikinci sıraya taşıdı” başlığını kullandı. Haberde, 6 ay önce 100 euro veren bir kişinin parasının 340 euroya çıktığı belirtilirken, “Şirketin değeri 72 milyar dolar seviyesinde ve bu durum hissedarları mutlu ediyor. Bu durumdan en çok kazananlar ise Strüngmann ikizleri Thomas ve Andreas ile birlikte BioNTech’in kurucus Uğur Şahin. Şahin, Mainz merkezli şirketin yaklaşık yüzde 17’lik hissesini alırken bu da yaklaşık 12 milyar euroya denk geliyor. Bu verilerle birlikte bir Türk işçinin oğlu olan Şahin en zengin Almanlar arasında yer alıyor” ifadesi kullanıldı.

ALDI ZİNCİRLERİNİ GEÇEMEDİ AMA…

Fakat BioNTech’in değerinin artmasından en karlı çıkanlar ise Thomas ve Andreas Strüngmann oldu. Şirketin neredeyse yarısına sahip olan ikizlerin varlığı 34 milyar euro yani yaklaşık 40 milyar dolar. Bu rakamlarla ikizler en zengin Almanlar listesinde ikinci sıraya oturdu. Listede ikizlerin önünde ise Aldi marketlerinin sahibi Beate Heister ve Karl Albrecht Junior yer alıyor.

70 yaşındaki ikizler, babalarının ortak ölçekli ilaç şirketini devraldıktan sonra bu işi yürütmeye devam ettiler. Thomas işletme okurken Andreas da eczacılık alanında uzmanlaştı. Patent süresi dolan ilaçları üreterek zengin olan ve 1980’lerde Hexal isimli ilaç şirketini kuran ikizler 2000’lerde bu şirketi sattı.

2007’DE YATIRIM YAPTILAR

2005 yılında Hexal’ı 7 milyar dolara satan ikizler emeklilik dönemlerinde de birçok girişime yatırım yaptı. Bu yatırımlar arasında en dikkat çekici olanı ise 2007 yılının Eylül ayında geldi. Özlem Türeci ve Uğur Şahin’e ortak olmaya karar veren ikizler, şirketin neredeyse yarısını satın aldı. O dönemde mRNA teknolojisini kullanarak kansere tedavi bulmayı amaçlayan Türeci ve Şahin bundan tam 13 yıl sonra corona virüsü salgınına karşı en etkili aşıyı geliştirdi.

İkizler o dönemde 150 milyon euro ödedi ve 2008 yılında Türeci ve Şahin BioNTech’i resmi olarak kullandı.

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