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Uğur Şahin'den müjdeli haber! Daha uzun ömürlü koronavirüs aşısı geliyor

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BioNTech, koronavirüs (Covid) aşısının daha uzun ömürlü versiyonunun onayına yaklaşıyor.
Uğur Şahin'den müjdeli haber! Daha uzun ömürlü koronavirüs aşısı geliyor

BioNTech kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Financial Times'ın konferansında verdiği demeçte koronavirüs aşısıyla ilgili müjdeyi verdi.

Reuters'ta yer alan habere göre, Prof. Dr. Şahin, Covid-19 aşısının başka bir versiyonu için onay almayı beklediklerini vurgulayarak, aşının 2 ila 8 santigrat derecelik buzdolaplarında, 6 aya kadar saklanabileceğini dile getirdi.

 

Prof. Dr. Uğur Şahin, Financial Times'ın konferansında yaptığı açıklamada, "İlk formülasyonumuzda aşıların eksi 80 derecede saklanması ve taşınması gerekiyordu. Henüz onaylanmayan başka bir formülasyonumuz var. Onaylandığında 2 ila 8 derecede saklanabilir" dedi.

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