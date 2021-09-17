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Uğur Şahin’nden sürpriz kutlama: Aşıyı onun sayesinde bulduk

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Almanya’nın Mainz kentinde eşi Özlem Türeci ile birlikte BioNTech’i kuran ve Almanya’nın en varlıklı insanlarından biri haline gelen Uğur Şahin, dikkat çekici bir kutlamaya katıldı.
Uğur Şahin’nden sürpriz kutlama: Aşıyı onun sayesinde bulduk

Almanya’nın Mainz kentinde eşi Özlem Türeci ile birlikte BioNTech’i kuran ve Almanya’nın en varlıklı insanlarından biri haline gelen Uğur Şahin, dikkat çekici bir kutlamaya katıldı.

BioNTech’in CEO’su olarak görev yapan Şahin, Köln’de okurken “en sevdiğim öğretmen” dediği matematik öğretmeni Gisela Seulen’e bir kutlama videosu hazırlayıp gönderdi. Seulen’in kendisi için çok büyük bir önemi olduğunu söyleyen Şahin, matematik öğretmeninin 80’inci yaş günü için bir video hazırladı.

Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinde yer alan haberde Şahin’in Seulen’e hitaben, “Senin öğrettiklerin ve kişisel olarak senin sayesinde corona virüsü aşısı geliştirmeye büyük bir kararlılıkla başladık” dediği belirtildi. Matematiğin, biyolojik düzen ve bulaşıcı hastalıklar arasındaki bağlantıyı kurmaya yardım ettiğini dile getiren Şahin, dört yaşındayken ailesiyle Köln’e taşınmıştı.

Video ile ilgili Alman basınına konuşan Seulen, Şahin’in mesajından dolayı çok sevinçli olduğunu söyledi.

Köln’de lise ve tıp eğitimini alan Şahin yarın Köln Üniversitesi’nde eşi Özlem Türeci ile birlikte fahri doktorluk unvanını alacak.

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