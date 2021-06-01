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Uğuroğlu: Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi seçer; AKP kulislerinde en çok adı geçen ismi açıklıyorum...

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Yeniçağ yazarı Uğuroğlu: Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi seçer; AKP kulislerinde en çok adı geçen ismi açıklıyorum...
Uğuroğlu: Erdoğan, Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi seçer; AKP kulislerinde en çok adı geçen ismi açıklıyorum...

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı'na seçilemeyeceğini ifade ettiği; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un bu konudaki açıklamalarına tek tek yanıt verdiği bugünkü yazısında kulislerde konuşulanlara yer verdi.

Uğuroğlu, "Erdoğan aday olamayacağına göre AKP ya da Cumhur İttifakı'nın adayı olarak kimi aday yapar?" sorusunu gündeme getirdiği yazısında, şunları kaydetti:

"Berat Albayrak Merkez Bankası kaynaklarını eritip "128 milyar nerede?" sorusu nedeniyle şansını kaybetti. Binali Yıldırım ile Süleyman Soylu'yu ise Sedat Peker harcadı. Devlet Bahçeli deseniz o iktidar olmaktan çoktan vazgeçti. Ben AKP kulislerinde en çok adı geçen ismi açıklayacağım: Mevlüt Çavuşoğlu.

Gerek Amerika gerek Rusya gerekse Avrupa Birliği ilişkileri açısından Çavuşoğlu kuşkusuz önemli bir isim. Ancak gerçeği söylemek gerekirse; Cumhur İttifakı yani AKP ve MHP kimi aday çıkartırsa çıkarsın, AKP iktidarı kaybedecektir."

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