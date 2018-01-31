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ÜKD Meclis’te artan kadın temsiliyetinden memnun

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ÜKD Meclis’te artan kadın temsiliyetinden memnun
Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Başkanı Gülden Plümer Küçük, yaptığı yazılı açıklamada, yeni hükümetin icraatlarının yakından takipçisi olacaklarını belirterek, yeni hükümetten beklentilerini sıraladı ve tüm partilere başarılar diledi.

Kıbrıs Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği (ÜKD), Meclis seçimlerinde uygulanan kadınlar lehine pozitif ayrımcılık sonucunda Mecliste artan kadın temsiliyetinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, bunun her platformda eşitlik sağlanıncaya kadar devamını talep etti ve desteğini vurguladı.

Laik, bilimsel, yaratıcı, özgür, dünya standartlarında, cinsiyet ve gelir ayrımı gözetmeden yasal hak olan eğitimde fırsat eşitliği sağlanmasının hükümetin yasal görevi olduğunu hatırlan Küçük, gerekli bütçe, denetim ve yatırımların yapılmasını talep etti.

Küçük, çevre bilincinin geliştirilerek ülkeye ait kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması için planlama, yatırım ve farkındalık yaratıcı eylemler adına gerekli yasaları çıkartmanın hükümetin yasal görevi ve önceliği olması gerektiği düşüncesinde olduklarını vurguladı.

Ülkeyi temsil eden kurum ve kuruluşlar yanında özel kurum ve kuruluşlara, insan haklarına veya şahıslara yapılan saygısızlık, taşkınlık ve şiddete karşı olduklarını da belirten Gülden Plümer Küçük, “Bu ülkede yasalar ve kurallar vardır. Herkesi bunlara uymaya davet eder, yapanların cezalandırılmasını bekleriz. Bu tür provokasyon ve olayları da üzüntü ile takip ederiz” dedi.

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