Ukrayna, 60 yaşın üzerindeki kişileri de silah altına alacak

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri daha önceki Twitter mesajında yaşa bakılmasızın tüm sivilleri göreve çağırmıştı.

Silahlı Kuvvetler Komutanı’nın “yaş sınırlamasının olmayacağına” ilişkin açıklaması reşit olmayanların da silah altına alınabileceği yorumlarına yol açmıştı.

Ancak Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, yeni bir açıklamayla konuya açıklık getirdi ve yaş sınırlamasının kaldırılmasının 60 yaşın üzerindeki kişilere yönelik olduğunu söyledi.

Açıklamada küçüklerin silah altına alınmasından söz edilmedi.

Reznikov “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanı’yla vardığımız uzlaşma sonrasında fiziki ve ruhsal durumu uygun, düşmana karşı direnecek ve onları yenilgiye uğratacak 60 yaşın üzerindeki kişileri de dahil etmeye karar verdim” dedi.