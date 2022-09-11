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Ukrayna açıkladı: Tümüyle durduruldu

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Ukrayna Devlet Nükleer Enerji Şirketi Energoatom, Zaporijya Nükleer Santrali’nde çalışan son reaktörün faaliyetinin durdurulduğunu bildirdi.
Ukrayna açıkladı: Tümüyle durduruldu

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Ukrayna şebekesiyle tüm bağlantılarının bölgedeki çatışmalar nedeniyle hasar gördüğüne işaret edildi.

Santralin, Ukrayna şebekesiyle bir bağlantısının 11 Eylül gecesi tekrar sağlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Böylelikle santrale elektrik verilebildi ve santralde çalışan tek reaktörün faaliyetinin durdurulmasına ve en güvenlisi olan ‘soğuk durdurma' durumuna geçirilmesine karar verildi.” ifadesi yer aldı.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali'nin Ukrayna şebekesiyle tüm bağlantılarının bölgedeki çatışmalar nedeniyle hasar gördüğüne işaret edildi.

Santralin, Ukrayna şebekesiyle bir bağlantısının 11 Eylül gecesi tekrar sağlandığı bilgisine yer verilen açıklamada, “Böylelikle santrale elektrik verilebildi ve santralde çalışan tek reaktörün faaliyetinin durdurulmasına ve en güvenlisi olan ‘soğuk durdurma' durumuna geçirilmesine karar verildi.” ifadesi yer aldı. 

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