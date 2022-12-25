Ukrayna alarmda: Bütün bölgelere uyarı yapıldı

Ukrayna Noel sabahına korkuyla uyandı... Savaşın 10 aydır devam ettiği bölgede Rus savaş uçaklarının Belarus'ta görülmesi üzerine başta Kiev olmak üzere birçok bölgede hava saldırısı sirenleri çalıştırıldı.

24 Şubat’tan beri Rusya ile savaş içinde olan Ukrayna sabaha korku, panik ve endişeyle uyandı…

Sabah saatlerinde başta başkent Kiev olmak üzere bütün Ukrayna’da hava saldırısı sirenleri çalıştırıldı.

Bazı Ukraynalı sosyal medya hesapları, Rus jetlerinin Belarus açıklarında görülmesi üzerine bu uyarı sirenlerinin çaldığını öne sürdü. Fakat konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. İngiliz haber ajansı Reuters da hava saldırısı sirenlerinin çalmasının sebebiyle ilgili iddiaların henüz net olmadığını aktardı.