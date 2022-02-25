Ukrayna Askerleri Kiev’de Rusya Ordusunun Girişini Bekliyor

Ukrayna televizyonları Ukrayna askeri araçlarının Kiev'i savunmak için başkente girdiğini bildirdi. Ukrayna Savunma Bakanlığı ise, ülkede şu ana kadar 1000’den fazla Rus askerinin çatışmalarda öldüğünü belirtti.

Rusya’nın Ukrayna’ya askeri müdahalesinin ikinci gününde Kiev’de gergin bekleyiş sürüyor.

Reuters haber ajansı Kiev merkezindeki kritik noktalarda konuşlanan Ukrayna askerlerinin görüntülerini yayınladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise, Kiev yakınlarına paraşütçü birlikleriyle indirme yaptıklarını açıkladı. Rus birliklerinin Kiev dışındaki stratejik Hostomel uçak iniş pistini ele geçirdikleri belirtilen açıklamada Rus ordusunun Kiev’i batıdan kuşattığı ve Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı güçlerin Rus ordusunun desteğiyle Ukrayna ordusu mevzilerine saldırdığı kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Rus ordusu Ukrayna’nın Çernikiv kentini de abluka altına aldı.

UKRAYNA TANKLARI SAVUNMA İÇİN KİEV’E GİRİYOR

Ukrayna televizyonları ise Ukrayna askeri araçlarının Kiev’i savunmak için başkente girdiğini bildirdi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı da, ülkede şu ana kadar 1000'den fazla Rus askerinin çatışmalarda öldüğünü belirtti. Açıklamada, “Rusya silahlık çatışmalarda ağır kayıplar verdi” dendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayıyla dün Ukrayna saldırısının başlamasından sonra bugün 3 milyon nüfuslu Kiev hava saldırı sirenleriyle yankılandı. Vatandaşların bir kısmı kenti terk etti, bir kısmıysa metro istasyonlarına ya da yeraltındaki sığınaklara saklandı.

KİEV’DE HALKA SİLAH DAĞITILDI

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülke genelinde seferberlik ilanı sonrası halk Rus askerlerine karşı orduya katılmaya başladı. Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bulunan ve çatışmaların sürdüğü Obolon semtinde halka kamyon arkasında silah dağıtıldı.

Ukraynalılar kimlik ve belge sorulmadan teslim edilen silahları almak için sıraya girdi.

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov yaptığı açıklamada, “Binlerce insan birleşiyor ve bölgeyi koruma hattına katılıyor. Bugün Kiev'de 18 bin otomatik silah halka dağıtıldı” dedi.

Ukrayna'da dün hükümet tarafından yapılan açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülke dışına çıkmasına izin verilmeyeceği belirtilmişti.

MOLDOVA TANKERİNE FÜZE İSABET ETTİ

Öte yandan Moldova bandıralı bir tankere Ukrayna açıklarında füze isabet etti. Ukrayna’nın Odessa limanı yakınlarında Moldova bandıralı kimyasal tankere füze isabet etmesi sonucu mürettebattan 2 kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Moldova denizcilik idaresinin başkan yardımcısı Vadim Pavalachi Reuters’a yaptığı açıklamada, “10 dakika kadar önce tüm mürettebatın kurtarıldığını ancak ağır yaralanan 2 kişinin hastaneye götürüldüğünü öğrendik” dedi.