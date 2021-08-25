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Ukrayna, bağımsızlığın 30’uncu yılını kutladı

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Ukrayna'nın Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden (SSCB) ayrılarak, bağımsızlığını ilan edişinin 30'uncu yılı başkent Kiev sokaklarında askeri geçit töreniyle kutlandı.
Ukrayna, bağımsızlığın 30’uncu yılını kutladı

24 Ağustos 1991 günü, Sovyet Parlamentosu tarafından Ukrayna’nın bağımsızlığını ilan ettiği belge onaylanmış ve Ukrayna bağımsız bir devlet olarak yer almaya başlamıştı.

Başkent Kiev’de halkın da katılımıyla bağımsızlık geçidi düzenlendi. Geçit, renkli anlara sahne oldu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile birçok NATO üyesi ülkenin sahne aldığı geçitte, Türk askeri ve Türk savunma sanayisinin üretimi olan Bayraktar TB2 insansız hava aracı (İHA) da yer aldı.

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