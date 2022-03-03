Ukrayna bayrağı renkleri Time dergisinin kapağında

Dünyaca ünlü Time dergisi, son sayısında Ukrayna bayrağının renklerine ve ülkenin Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in sözlerine yer verdi.
Kapakta, Zelenskiy'in salı günü Avrupa Parlamentosu'ndaki konuşmasında söylediği “Hayat ölüme, ışık da karanlığa galip gelecek” ifadesi Ukraynaca olarak yer aldı. Kapağın üst kısmındaysa “Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna'nın kahramanları” ifadesi dikkat çekti.
Time'ın Ukrayna haberinde, Zelenskiy'in Rusya'nın saldırılarına rağmen Kiev'de kalarak ABD ve müttefiklerini harekete geçirerek “tarihin seyrini değiştirdiği” belirtildi.
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