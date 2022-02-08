  • BIST 1.999,28
  • Altın 789.34336
  • Dolar 13.6225
  • Euro 15.5704
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAOmicron’u Etkisiz Hale Getiren Antikor Geliştirdiler

Ukrayna Bayraktar SİHA'larını test edecek

»
Ukrayna 10 Şubat'ta başlatacağı on günlük tatbikatta Türkiye'den aldığı Bayraktar SİHA'ları ile Javelin ve NLAW tanksavar sistemlerini deneyecek.
Ukrayna Bayraktar SİHA'larını test edecek

Ukrayna, Rusya ile sıcak çatışma endişesinin hakim olduğu bir dönemde geniş çaplı tatbikat başlatıyor. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksey Reznikov, 10-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek tatbikatın, Rusya'nın Belarus'ta Ukrayna sınırı yakınında düzenlediği tatbikatlara yanıt niteliğinde olduğunu kaydetti.

Reznikov, Ukrayna ordusunun düzenli olarak çeşitli tatbikatlar yürüttüğünü, ancak bu tatbikatta Türkiye'den satın alınan Bayraktar silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile ABD yapımı taşınabilir Javelin tipi tanksavar füzeleri ve İsveç yapımı NLAW füzelerinin test edilmeye başlanacağını bildirdi.

Bayraktarlar için anlaşma imzalanmıştı

Ukrayna, Bayraktar TB2 SİHA'larını Ekim ayında ilk kez ülkenin doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı güçlere karşı kullandığını açıklamış, Rusya bu gelişmeden rahatsızlığını dile getirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta Ukrayna'ya yaptığı ziyarette, Bayraktar SİHA'larının Ukrayna'da üretimine yönelik anlaşma imzalanmıştı.

Rusya'nın Ukrayna sınırına 100 binden fazla asker yığdığını ve işgal niyeti taşıdığını düşünen Batılı ülkeler son dönemde Ukrayna'ya askeri teçhizat ve silah sevkini yoğunlaştırdı. Rusya'nın Belarus'ta da ortak tatbikatlar için 30 bin asker konuşlandırdığı belirtiliyor. Rusya ise işgal niyeti taşıdığıyla ilgili suçlamaları reddediyor, NATO'nun doğuya genişlemeyi sürdürmesinin kendi güvenliğini tehdit ettiğini vurgulayarak Batı'dan güvenlik garantileri talep ediyor.

Batı'dan askeri yardımlar katlandı

Ukrayna ordusu, 2014 yılında Rusya'nın Kırım Yarımadasını ilhak etmesi sonrasında ordusunu güçlendirmek için Batı'nın desteğiyle önemli adımlar attı. Savunma bütçesi üçe katlanarak 2021 yılı itibarıyla 4,2 milyar dolara yükseldi. Ukrayna son olarak orduya üç yıl içinde 100 bin askerlik takviye ve asker maaşlarını artırma kararı aldı. Takviye sonrası ordudaki asker sayısı 360 bine yükselmiş olacak.

ABD, 2014 yılından beri Ukrayna'ya yaklaşık 2,5 milyar dolarlık askeri yardım yaparken ABD'nin yanı sıra Kanada ve İngiltere gibi NATO üyeleri ordunun eğitiminde rol oynadı. 

Ancak savunma uzmanları, son dönemde yapılan reformlar ve takviyelere rağmen orduda halen hava savunma sistemleri, uzun menzilli saldırı kapasitesi ve keşif kabiliyeti konusunda açıklar bulunduğuna işaret ediyor. Ülkenin hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri de zafiyet noktaları olarak görülüyor. ABD Kongresi Araştırma Servisi raporuna göre Ukrayna donanmasına bağlı gemilerin yüzde 70'i, Kırım'ın ilhakı sırasında Rusya'nın eline geçti.

Ukrayna Kara Kuvvetleri Komutanı Oleksandr Sirskiy de geçen hafta yaptığı açıklamada 2014'ten bu yana önemli ilerlemeler kaydettiklerini, muharebe gücü ve işgali püskürtme kapasitelerinin geliştirildiğini belirtmiş, ancak keskin nişancılara karşı donanım, SİHA-savarlar, hava savunma sistemleri, tanksavarlar ve keşif-gözlem sistemleri alanlarında açık bulunduğunu kaydetmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erdoğan-Herzog görüşmesi sonrasında İsrail medyasından çarpıcı yorum07 Şubat 2022 Pazartesi 12:48
  • Türkiye Milli Savunma Bakanı Akar'ın Kovid-19 Testi Pozitif Çıktı06 Şubat 2022 Pazar 19:45
  • Türkiye'de 87 bin 934 kişinin testi pozitif çıktı, 201 kişi yaşamını yitirdi06 Şubat 2022 Pazar 19:38
  • Cem Yılmaz: Hayat Pahalılığından Yakınmayan Biri, Ya Hırsızdır Ya Deli06 Şubat 2022 Pazar 19:15
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı06 Şubat 2022 Pazar 17:00
  • Türk Döneri, Berlin Döneri Oldu06 Şubat 2022 Pazar 14:20
  • Erdoğan’dan Sağlık Durumu İle İlgili Yeni Açıklama06 Şubat 2022 Pazar 13:30
  • Dünya Erdoğan’a Covid-19 Bulaşmasını Konuşuyor06 Şubat 2022 Pazar 10:45
  • Türkiye'de Vaka Sayıları Açıklandı!05 Şubat 2022 Cumartesi 19:46
  • Ünlü Futbolcu Özer Hurmacı'nı Eşi Mihriban Hurmacı Gördüğü Şiddeti İlk Kez Tüm Detaylarıyla Anlattı!05 Şubat 2022 Cumartesi 18:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti