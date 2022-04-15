Ukrayna Berlin'in silah sevkiyatı kararını bekliyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a çağrıda bulunarak, Almanya'nın ülkesine silah göndermeye devam etmesi konusunda ivedilikle karar vermesini istedi. ARD televizyonunda yayınlanan haber programı Tagesthemen'e katılan Kuleba, "Scholz'un olumlu bir karar vereceğini umuyorum" dedi. Ukrayna'ya silah gönderilmesine karşı dile getirilen gerekçelerin inandırıcı olmadığını ifade eden Bakan Kuleba, "Almanya, silah sevkiyatına daha önce karar vermiş olsaydı savaş önlenebilirdi" söyleminde bulundu.

Almanya'da federal hükümet, Rusya‘nın Ukrayna'ya saldırdığı 24 Şubat tarihinden önce, Kiev'e silah yardımı yapılmasına sıcak bakmamış ancak saldırıdan kısa süre sonra bu fikri terk ederek Ukrayna'ya silah göndermeye başlamıştı. Dimitro Kuleba, daha önce çok sayıda Ukraynalı yetkilinin de dile getirdiği Almanya'nın, tankları da içeren ağır silah yardımında bulunması ve Rusya'ya karşı, petrol ithalatı ambargosu gibi daha sert yaptırımlar uygulanması talebini yineledi.

"Almanya cumhurbaşkanlığı makamına saygım var"

"Almanya, Avrupa'nın öncü ülkelerinden biri ve biz onun bu önderlik rolüne güveniyoruz" diyen Dışişleri Bakanı Kuleba, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Ukrayna'ya ziyaretinin istenip istenmediği ile ilgili soruya net bir yanıt vermeyerek, Almanya cumhurbaşkanlığı makamına saygı duyduğunu ifade etti.

Almanya-Ukrayna ilişkilerinin yeniden normalleşmesi gerektiğini vurgulayan Kuleba, "Geçmişe takılıp kalmamalıyız. Yeni bir sayfa açmalı ve önümüze bakmalıyız" dedi. "Ancak bir olursak beraberce Rusya'yı yenebilir ve Avrupa'nın güvenliğini koruyabiliriz" diyen Kuleba, "yarım yamalak işlerin zamanının geride kaldığını" dile getirdi.