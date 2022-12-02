Ukrayna: Birçok ülkedeki büyükelçiliğimize kanlı paketler gönderildi

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Bazı ülkelerdeki diplomatik temsilciliklerine “kanlı paketler” gönderildiğini belirten Nikolenko paketlerin içinden hayvan gözleri ve kan çıktığını söyledi.
Ukraynalı yetkili, “Paketler, Macaristan, Hollanda, Polonya, Hırvatistan, İtalya’daki büyükelçilikler ile Napoli, Krakow ve Brno’daki başkonsolosluklara gönderildi” dedi.
Nikolenko, “Paketlerin üzerinde kırmızı bir sıvı vardı ve kötü kokuyordu. Paketler üzerinde incelemelerimiz devam ediyor” ifadesini kullandı.
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