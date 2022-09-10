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Ukrayna: Birliklerimiz güneyde de ilerliyor

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Ukrayna ordusunun Güney Komutanlığı Sözcüsü Natalia Humeniuk, güney cephesinde Ukrayna birliklerinin daha önce Rus güçlerince ele geçirilen bölgelerde "onlarca kilometre" ilerlediğini söyledi.
Ukrayna: Birliklerimiz güneyde de ilerliyor

Ukrayna ordusunun, ülkenin güneyinde Rus güçlerince ele geçirilen bölgelerde ilerlediği bildirildi.

Ukrayna ordusunun Güney Komutanlığı Sözcüsü Natalia Humeniuk, yerel medyaya, Ukrayna birliklerinin güney cephesinde Rus güçlerine yönelik başlattığı karşı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Humeniuk, güney cephesinde Ukrayna birliklerinin daha önce Rus güçlerince ele geçirilen bölgelerde “onlarca kilometre” ilerlediğini söyledi.

Ukrayna ordusu, 29 Ağustos’ta güney cephesinde Rus güçlerine yönelik karşı saldırı başlattığını bildirmişti. Buna ek olarak Ukrayna güçleri 7 Eylül’den itibaren ülkenin doğusunda yer alan Harkiv bölgesinde de Rus güçlerinin ele geçirdiği bölgeleri geri almaya başladığını duyurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, dün yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesinde 30’dan fazla yerleşim birimin Rus güçlerinden geri alındığını belirtmişti.

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