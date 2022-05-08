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Ukrayna bu görüntüleri paylaştı: Rus hedefleri vurdular

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Ukrayna, paylaştığı drone görüntüleriyle Yılan Adası'nda Rus hedeflerinin imha edildiğini duyurdu.
Ukrayna bu görüntüleri paylaştı: Rus hedefleri vurdular

Ukrayna, uluslararası haber ajansları ve medya kuruluşlarıyla paylaştığı görsel ile birlikte bölgedeki son gelişmeleri aktardı.

Odesa Bölge Askeri Yönetimi Sözcüsü Serhiy Bratchuk, Yılan Adası olarak da bilinen Zmiinyi Adası’nda Ukrayna ordusunun bazı Rus hedeflerini imha ettiğini duyurdu.

Bratchuk, iki Raptor tekne, çıkarma aracı, Tor hava savunma sisteminin imha edildiğini aktarırken 80 askerin de etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Telegram üzerinden yapılan açıklamada, “Son 24 saatte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Yılan Adası üzerinde birçok saldırı gerçekleştirdi. Tor hava savunma sistemi imha edildi, çıkarma aracı batırılırken 80 Rus dibi boyladı. Yılan Adası ya bizim olacak ya da kimsenin” ifadesi kullanıldı.

Öte yandan bu sabaha karşı bölgenin güneyinden, Odesa bölgesine yönelik iki Kh tipi seyir füzelerinin de imha edildiği duyuruldu.

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