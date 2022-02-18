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Ukrayna: Büyük Çaplı Bir Saldırı Olasılığı Düşük

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Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, ülkeye büyük çaplı bir saldırı olasılığını düşük olarak değerlendirdiklerini söyledi.
Ukrayna: Büyük Çaplı Bir Saldırı Olasılığı Düşük

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna parlamentosunda yaptığı konuşmada, Rusya'nın ülkesine saldırı olasılığını değerlendirdi.

Ülkesinin tüm senaryoları göz önünde bulundurduğunu ve tehdidi hafife almadığını aktaran Reznikov, Ukrayna'ya büyük çaplı bir saldırı olasılığını düşük olarak gördüklerini ifade etti.

Reznikov, Rusya'nın Ukrayna sınırlarında birliklerini sürekli izlediklerine, Rusya'nın iddia ettiği gibi geri çekilmenin olmadığına dikkati çekerek sınırlarındaki hava, kara ve deniz olmak üzere toplam Rus birliği sayısının yaklaşık 149 bin olduğunu bildirdi.

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