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Ukrayna Büyükelçiliği Paylaştı: Dost Kara Günde Belli Olur

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Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği, Türklerin elçiliğe gönderdiği insani yardım malzemelerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Dost kara günde belli olur" dedi.
Ukrayna Büyükelçiliği Paylaştı: Dost Kara Günde Belli Olur

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası Türklerin Ukrayna’ya yardımları sürüyor. Daha önce 1 milyon TL’yi aşkın bağış toplanmasının ardından insani yardım malzemeleri de büyükelçiliğe gönderilmeye başlandı.

“DOST KARA GÜNDE BELLİ OLUR”

Ukrayna’nın Türkiye Büyükelçiliği, yardım malzemelerinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullanıldı:

“Ey Türk insanı, inanılmazsın! Sadece birkaç saat içinde sıradan vatandaşlar Büyükelçiliğimize ciddi miktarda insani yardım getirdiler. Dost kara günde belli olur! Bugün, #Mevlana'nın ‘aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşabilir’ sözleri ayrı anlam taşıyor.”

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