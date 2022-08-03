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Ukrayna 'çalıntı tahıl' taşıdığı iddia edilen Suriye bayraklı geminin Lübnan'dan ayrılmasına tepkili

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Ukrayna'nın Beyrut Büyükelçisi Ihor Ostash, ülkesinin "çalıntı tahılını" taşıdığını iddia ettiği Suriye bayraklı geminin Lübnan'daki limandan ayrılmasına izin verilmesine tepki gösterdi.
Ukrayna 'çalıntı tahıl' taşıdığı iddia edilen Suriye bayraklı geminin Lübnan'dan ayrılmasına tepkili

Ostash, Beyrut'taki Büyükelçilik konutunda gazetecilere 29 Temmuz'da, Lübnan tarafından Ukrayna'nın çalıntı tahıl taşıdığı iddiasıyla el konulan ve ardından serbest bırakılan "Laodice" adlı gemi hakkında konuştu.

Büyükelçi, Ukrayna güvenlik ajansı ve adli makamların gösterdiği belgelere göre geminin çalıntı tahıl taşıdığını yineledi.

Geminin Kırım Yarımadası'ndan tahıl yüklediğine dair bir fotoğraf paylaşan Ostash, Ukrayna tarafı olarak yasal açıdan daha fazla belge temin etmeye çalışacaklarını belirtti.

Kiev'in talebi ve şikayetleri üzerine Lübnan yargısı Trablusşam Limanı'na demirleyen geminin 72 saatte kadar hareket etmesini yasaklamıştı.

Ancak yargının verdiği sürenin dolmasının ardından Laodice'nın Suriye'ye doğru gitmesine izin verilmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada, tahıl taşıyan Suriyeli bayraklı geminin Lübnan'a gelmesinden dolayı bazı Batı ülkelerinden tepki aldıklarını belirtmişti.

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