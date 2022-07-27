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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve eşinin Vogue’a verdiği pozlar gündem oldu

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelesnkiy ve eşi First Lady Olena Zelenska'nın Vogue çekimleri uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. İkilinin fotoğrafları sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, Zelenskiy ailesine tepkiler yükseldi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve eşinin Vogue’a verdiği pozlar gündem oldu

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde beşinci ay geride kalırken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelesnkiy ve eşi First Lady Olena Zelenska’nın moda dergisi Vogue’a verdiği fotoğraflar olay oldu.

Zelenskiy ailesi Vogue dergisinin en son dijital kapak yıldızları olurken, First Lady Zelenska Kiev’de derginin sorularını yanıtladı. First Lady ve iki çocuk annesi, Kiev’de yüz yüze yapılan geniş kapsamlı röportajda, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaklaşık 20 yıllık evliliğini, son dönemde yaşananları ve Rusya’nın devam eden işgali sırasında yetim kalan çocukların dramını ele aldı.

Ancak Zelenska’nın söylediklerinden çok derginin yayımladığı fotoğraflar daha çok dikkat çekti… Makaleyle birlikte Vogue tarafından yayınlanan beş fotoğraf tepkilerin hedefindeydi. Tüm fotoğraflar, Zelenska’nın zor zamanlarda kocasının yanında duran güçlü bir kadın gibi görünmesi temelinde şekillenirken, bu durum eleştirilerin de hedefi oldu.

Olena Zelenska in interview with Vogue: We have no doubt we will prevail

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDULAR

ABD’li fotoğrafçı Annie Leibovitz tarafından çekilen fotoğraflar, sosyal medyada da gündem oldu. Ukrayna’da popüler isimlerden bazıları da Vogue çekimlerine ses yükseltirken, zarar görmüş bir helikopter önünde kadın askerlerle poz veren Zelenska çok eleştirildi.

Birçok kişi, ‘Zelenskiy tam bir sahtekar.’ ithamında bulunurken, ‘3’üncü Dünya Savaşı’nı Vogue çekimleri için riske atamam” dedi. Bazıları, Zelenskiy ailesini ülkelerinde devam eden savaşa ‘saygısızlık’ etmekle suçlarken, bazı sosyal medya kullanıcıları da Ukrayna Devlet Başkanı ve ailesine sahip çıktı.

Bir kullanıcı, “Savaşın başında, Ukrayna Devlet Başkanı’nın ön cephede taktik teçhizatlı fotoğrafları arka arkaya paylaşılırken, Zelenskiy’ye saygı duyuyordum. Ancak şimdi Vogue için poz veriyor. Hepsi Batılı vergi mükelleflerinden milyarlarca dolar alabilmek için.” dedi.

Zelensky and his wife posed for Vogue magazine - GAMINGDEPUTY

Birçok sosyal medya kullanıcısı Zelenska’nın fotoğraflarda ‘havalı’ olduğunu kabul ederken, ancak yaratılmak istenen havadan çok uzakta ‘moda ikonu’ gibi durmasını da eleştirdi.

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