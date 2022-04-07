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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: NATO'dan ne istediğimiz açık

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "NATO'dan ne istediğimiz açık; silah, silah ve silah" dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: NATO'dan ne istediğimiz açık

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "NATO'dan ne istediğimiz açık; silah, silah ve silah" dedi.

NATO Dışişleri Bakanları toplantısı ikinci gününde. Belçika'daki toplantının ana gündem maddesi ise Ukrayna.

"Başka Buça istemiyorsanız silah yollamalısınız"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, karargahın girişinde açıklamalarda bulundu. 

Kuleba, daha fazla silaha ihtiyaç duyduklarını belirterek, NATO'dan isteklerini bir kez daha tekrarladı:

"NATO'dan ne istediğimiz açık; silah, silah ve silah. Nasıl kazanacağımızı biliyoruz ancak daha fazla silaha ihtiyacımız var. NATO üyeleri tereddütleri bir yana bırakıp Ukrayna'nın ihtiyacını karşılamak zorunda.

Başka Buça istemiyorsanız silah yollamalısınız. Silah bu kez barışa hizmet edecek. Ukrayna'da kullanılan her silah ülkemizi savunma için kullanılıyor. Silah tedarikinde saldırı ve savunma amaçlı diye ayrım yapmak iki yüzlülük."

"Ukrayna halkı yaptırımlar konusunda isteksizliğin bedelini canıyla ödememeli"

Kuleba, "Almanya'nın tavrında değişiklik var ancak yeterli değil. Berlin'in zamanı olabilir ama Ukrayna'nın zamanı kalmadı" dedi.

Yaptırım konusuna da değinen Kuleba, şöyle konuştu:

"Rusya'ya tam yaptırım uygulanmalı. Doğal gaz ve petrol alımı tamamen durmalı. Ukrayna halkı siyasilerin yaptırımlar konusunda isteksizliğinin bedelini canıyla ödememeli. Rusya'nın tüm bankaları swıft sisteminden çıkarılmalı ve rus gemilerine limanlar kapatılmalı."

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