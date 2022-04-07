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Ukrayna Dışişleri Bakanı: Yaşam kurtarmak için NATO'dan daha fazla silah gerek

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, yaşamların kurtulmasına yardımcı olmak için NATO ülkelerinden daha çok silah için "çok basit" bir çağrı yaptığını söyledi.
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Yaşam kurtarmak için NATO'dan daha fazla silah gerek

Kuleba, NATO üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla yapacağı toplantı öncesi, gündeminin "basit" olduğunu ve Ukrayna'nın Rusya'yı yenilgiye uğratması için askeri desteğin en iyi yol olduğuna inandığını belirtti.

Kuleba, Brüksel'de mevkidaşlarıyla yapacağı toplantıda, ülkenin doğusunda yeniden başlayan Rus saldırıları karşısında Ukrayna'nın en iyi nasıl silahlandırılabileceğini konuşacak.

Toplantıdan önce gazetecilere konuşan Kuleba, "sürdürülebilir ve yeterli" silah tedariki olmadan, Ukrayna'nın zaferlerine "büyük fedakarlıkların" eşlik edeceğini belirtti.

Kuleba ayrıca, yeni silahlar ne kadar çabuk ulaşırsa, daha çok insan hayatının, kasabaların ve kentlerin dünyanın Buça'da gördüğü gibi bir yıkımdan o kadar çabuk kurtarılabileceğini vurguladı.

 Tüm müttefiklerimize, tereddütlerini ve isteksizliklerini bir kenara bırakıp, Ukrayna'ya ihtiyacı olan her şeyi tedarik etmeleri çağrısında bulunuyorum. Çünkü kulağa garip gelebilir ama bugün silahlar barışa hizmet ediyor. from Dimitro Kuleba Ukrayna Dışişleri Bakanı

Tüm müttefiklerimize, tereddütlerini ve isteksizliklerini bir kenara bırakıp, Ukrayna'ya ihtiyacı olan her şeyi tedarik etmeleri çağrısında bulunuyorum. Çünkü kulağa garip gelebilir ama bugün silahlar barışa hizmet ediyor.

Dimitro KulebaUkrayna Dışişleri Bakanı
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