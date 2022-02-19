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Ukrayna, Donbas'ta Yaşandığı Öne Sürülen Gaz Patlamasıyla İlgisinin Olmadığını Açıkladı

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Ukrayna'nın devlete ait doğal gaz şirketi Naftogaz Üst Yöneticisi Yuriy Vitrenko, Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontolündeki Lugansk'taki doğal gaz boru hattında yaşandığı iddia edilen patlamayla Ukrayna'nın ilgisinin olmadığını belirtti.
Ukrayna, Donbas'ta Yaşandığı Öne Sürülen Gaz Patlamasıyla İlgisinin Olmadığını Açıkladı

Vitrenko, Facebook'tan yaptığı açıklamada, söz konusu boru hattının kontrolünün, 2014'ten bu yana Ukrayna'da olmadığını kaydetti.

Boru hattının, Ukrayna gaz sisteminden halen kopuk olduğunu aktaran Vitrenko, "Ayrıca inanıyoruz ki, Ukrayna'nın hiçbir şekilde söz konusu doğal gaz boru hattında yaşananla bir ilgisi yoktur." ifadesine yer verdi.

Donbas'ta dün, Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki Lugansk'taki bir doğal gaz boru hattında patlama meydana geldiği öne sürülmüştü.

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