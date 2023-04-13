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Ukrayna ekonomisi 2022’de yüzde 29,1 küçüldü

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Ukrayna ekonomisi 2022'de yüzde 29,1 küçüldü. Ukrayna hükümeti, küçülmeye neden olarak Rusya ile Şubat 2022’den beri devam eden savaşın altyapıyı yok etmesi ve ekonomik faaliyetleri sekteye uğratmasını gösterdi.
Ukrayna ekonomisi 2022’de yüzde 29,1 küçüldü

Rusya ile 24 Şubat 2022’den beri devam eden savaşın altyapıyı yok etmesi ve ekonomik faaliyetleri sekteye uğratmasının ardından Ukrayna ekonomisi 2022’de yüzde 29,1 küçüldü.

Ukrayna Federal İstatistik Ofisi, Ukrayna'nın gayrisafi yurt içi hasılasına (GSYH) ilişkin 2022'yi kapsayan nihai büyüme verilerini açıkladı.

Buna göre, Ukrayna'nın GSYH'sı geçen yıl 29,1 küçüldü. İstatistik Ofisi, neredeyse ülke ekonomisinde 3'te bir oranında küçülmeye bir “neden” belirtmezken, Ukrayna hükümeti Rusya ile Şubat 2022'den beri devam eden savaşın altyapıyı yok etmesi ve ekonomik faaliyetleri sekteye uğratmasını düşüşe neden olarak gösterdi.

TAHMİNLERİN ALTINDA KALDI

Ukrayna hükümetine göre, söz konusu savaş nedeniyle ülke, tarihindeki en büyük kayıp ve hasarı yaşarken, geçen yıl GSYH’da yüzde 29,1'lik daralma, uzmanların savaşın başladığı Şubat 2022’de öngördüğü ülke ekonomisinin yüzde 40 ila yüzde 50 küçüleceği tahminin altında kaldı.

Dünya Bankası’nın verilerine göre savaş öncesi 2021’de Ukrayna’nın GSYH'sı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3,4 artışla yaklaşık 200 milyar dolara ulaşmıştı.

Öte yandan, Ukrayna hükümeti, Avrupa Komisyonu ve Dünya Bankası'nın Eylül 2022'de yayınlanan “Ukrayna Hızlı Hasar ve İhtiyaç Değerlendirmesi” raporunda, Ukrayna’nın mevcut yeniden yapılanması ve toparlanmasının maliyetinin 349 milyar dolar olduğu tahmin edilmişti.

Bu rakamın ülkenin 2021 yılı GSYH'sının 1,5 katından fazla olması dikkati çekmişti. Raporda, söz konusu meblağın ülkedeki savaş devam ettikçe gelecek aylarda artmasının beklendiği belirtilmişti.

TAHIL ANLAŞMASI TARIM SEKTÖRÜNE KATKI SAĞLADI

Bu arada, Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatını yönelik anlaşma, son aylarda Ukrayna’nın büyük tarım sektörüne yardımcı olurken, yine de buğday gibi tarım ürünlerin ihracatı, savaş başlamadan önceki düzeyin hâlâ çok altında bulunuyor.

Ukrayna hükümeti, hizmetlerinin devam etmesi için Batılı ülkelerden gelen on milyarlarca dolarlık dış yardıma bağlı kalıyor. 

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