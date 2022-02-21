  • BIST 2.032,04
  • Altın 830.881
  • Dolar 13.6415
  • Euro 15.474
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAAdriana Lima, üçüncü kez anne oluyor

Ukrayna Ekonomisi İşgal Söylentileri Nedeniyle Aylık 2-3 Milyar Dolar Zararda

» »
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Rostislav Şurma, ülkesinin Rusya'nın saldıracağı haberleri nedeniyle ekonomik açıdan aylık yaklaşık 2-3 milyar dolar zarar ettiğini belirtti.
Ukrayna Ekonomisi İşgal Söylentileri Nedeniyle Aylık 2-3 Milyar Dolar Zararda

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Rostislav Şurma, RBK Ukrayna'ya verdiği röportajda, Rusya'nın ülkesini işgal edeceği haberlerinin ardından durdurulan yatırımlar, artan enflasyon, azalan turizm ve uçak seferleri nedeniyle aylık yaklaşık 2-3 milyar dolar kayıpları olduğunu ifade etti.

Bu rakama ek olarak döviz piyasasında 1,5-2 milyar dolar tutarında spekülatif baskı oluştuğunu aktaran Şurma, önceden planlanan devlet projelerini finanse etmek için 4-5 milyar dolarlık ek kaynak gerektiğini kaydetti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukraynalı siviller askeri eğitim alıyor19 Şubat 2022 Cumartesi 18:00
  • Ukrayna’nın Doğusundaki Rusya Yanlıları Seferberlik İlan Etti19 Şubat 2022 Cumartesi 13:14
  • Ukrayna, Donbas'ta Yaşandığı Öne Sürülen Gaz Patlamasıyla İlgisinin Olmadığını Açıkladı19 Şubat 2022 Cumartesi 12:35
  • Myanmar'da Maden Ocağında Meydana Gelen Heyelanda 2 Kişi Öldü19 Şubat 2022 Cumartesi 12:28
  • Rus Yanlısı Ayrılıkçıların Açtığı Ateş Sonucu Bir Ukrayna Askeri Öldü19 Şubat 2022 Cumartesi 11:22
  • Putin, Yedek Askerlerin Eğitime Alınması İçin Karar İmzaladı19 Şubat 2022 Cumartesi 10:57
  • Putin Önlemini Aldı! Batının Hamlelerine Karşı 50 Ton Ağırlığında Nakit Doları Ülkeye Soktu18 Şubat 2022 Cuma 19:51
  • Ukrayna'da Patlama! Bölge Tahliye Ediliyor18 Şubat 2022 Cuma 19:42
  • Putin ve Lukaşenko, Yarın Müttefik Kararlılığı-2022 Tatbikatını Takip Edecek18 Şubat 2022 Cuma 18:02
  • Ukrayna: Büyük Çaplı Bir Saldırı Olasılığı Düşük18 Şubat 2022 Cuma 17:02
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti