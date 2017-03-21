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Ukrayna, Eurovision’da Rusya’yı temsil edecek ismin girişini yasaklama kararı aldı

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Ukrayna, Eurovision’da Rusya’yı temsil edecek ismin girişini yasaklama kararı aldı
Ukraynalı yetkililer, Kiev’de düzenlenecek Eurovision şarkı yarışmasında Rusya’yı temsil edecek Yuliya Samoylova’nın ülkeye girişinin yasaklanması için belge hazırladı.

Ukrayna Güvenlik Birimi, (SBU) bu yıl Kiev’de düzenlenecek Eurovision şarkı yarışmasında Rusya’yı temsil edecek Yuliya Samoylova’nın ülkeye girişinin yasaklanması için belge hazırladı.Rus basınına konuşan SBU Başkanı Vasiliy Gritsak “Henüz Samoylova’nın girişi yasaklanmadı, ancak yasağı öngören belge hazır” ifadelerini kullandı.

 

Ukrayna istihbarat güçleri Samoylova’nın 2015 yılında Kırım’ın Rusya toprağı olduğu yönündeki açıklamalarını inceliyor. Ayrıca Ukrayna’daki kurallar gereği Rusya’ya bağlanmasının ardından Kırım’a giden sanatçılar ülkeye alınmıyor.

RUS SENATÖR: BOYKOT EDERİZSputnik’e konuşan Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi üyesi Oleg Morozov, SBU’nun Samoylova’nın girişini engellemesi durumunda yarışmayı boykot edeceklerini söyledi.

 

Morozov “Yasağın getirilmemesini umuyorum, zira bu absürd olur. Yasaklanırsa da Rusya yarışmayı boykot edecektir, başka bir seçeneğimiz kalmadı. Yarışmacıyı değiştirmek de çılgınca bir karar olacaktır” dedi.

Morozov ayrıca yasağın gerçekten getirilmeyebileceğini ve bunun yalnızca siyasi bir oyun olabileceğini de ifade etti.

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