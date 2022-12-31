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Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Savaşı kazanacak güçteyiz

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Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zalujnıy, "Düşmanı yenmek için gücümüz yeter" dedi.
Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Savaşı kazanacak güçteyiz

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, Rusya’ya karşı devam eden savaşı kazanmaları için yeterli güce sahip olduklarını belirtti.

Zalujnıy, geç saatlerde paylaştığı görüntülü mesajıyla ulusa seslenerek Noel’i kutladı. Ülkesinde savaşın sürdüğüne dikkati çeken Zalujniy, savaş nedeniyle halkın zor günleri yaşadığını kaydederek, “Bu Noel’in gözyaşı tadı ve kan rengi var” dedi.

Valeriy Zalujnıy, Rusya’nın ülkesine savaş açtığını belirterek, “Savaşı biz seçmedik. Ama mücadeleyi kabul ettik. Ve Tanrı bizim tarafımızda. Ancak, düşmanı yenmek için gücümüz yeter. Bir millet mücadelenin içinde doğar” ifadelerini kullandı. 

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