Ukrayna, güne Rusya'nın füze saldırılarıyla uyandı

Ukrayna, ülkenin başkenti Kiev başta olmak üzere birçok şehrinde Rusya tarafından fırlatılan füzelerin neden olduğu patlamalarla güne uyanırken, önemli altyapıların hedef alındığı saldırılarda 9 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının açıklamasına göre, Rusya'dan sabah saatlerinde 75 roket fırlatıldı. Bunlardan 41'i Ukrayna hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildi.

Ukrayna'da sabah saatlerinde Kiev'in yanı sıra Harkiv, Lviv, Dnipro, Jitomir, Hmelnitski, Slavyanski, Zaporijya kentleri ile Mikolayiv ve Odessa bölgelerinde patlama sesleri duyuldu.

Ukrayna Devlet Acil Servisinin Telegram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, ülke genelinde devam eden arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Açıklamada, Rus bombardımanları sonucunda başta Kiev olmak üzere ülkenin 8 bölgesinde enerji tedarik unsurları olmak üzere kritik altyapıların vurulduğu bilgisi verilerek 30'dan fazla yangının çıktığı belirtildi.

Lviv, Poltava, Sumy ve Harkiv bölgelerinde elektriğin kesildiği aktarılan açıklamada, "1000'den fazla kişi ve yaklaşık 120 birim acil servis ekipmanı, yangınla mücadele ve acil kurtarma operasyonlarına katıldı. Terör saldırısında 9 kişi öldü, 36 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Kiev'de halk metro ve sığınaklara kaçtı

Rus güçlerinin, Kiev'in merkezindeki Şevçenkivsk semtine fırlattığı füzeler, buradaki parklara, yollara, binalara ve diğer altyapıya hasar verdi.

Patlamalar sonucu Şevçenkivsk semtinde araçlar yandı. Füzeler, insanların bulunduğu parklarda ve araçların geçtiği yollarda derin çukurlar açtı.

Kiev'de meydana gelen şiddetli patlamalar sonucu halk, metrolara ve sığınaklara indi.

Kiev Bölgesel Askeri İdaresi Başkanı Oleksiy Kuleba, yaptığı açıklamada, "Bölgenin üç yerine kritik ve sivil altyapıya yönelik saldırılar gerçekleştirildi. Yaralılar var, insanlar enkaz altında." dedi.

Odessa'da Rus füze ve kamikaze İHA'ları düşürüldü

Ukrayna'nın Odessa bölgesi de Rus füze ve kamikaze İHA'ları tarafından hedef alındı.

Odessa Bölge Valisi Maksim Marçenko, yaptığı açıklamada, Odessa bölgesinde şu ana kadar 3 füzenin vurulduğunu ve 5 kamikaze İHA'sının düşürüldüğünü aktararak bölge sakinlerinden sığınaklarda kalmaya devam etmelerini istedi.

Marçenko, "Odessa'da patlamalar duyuldu, hava savunma sistemi çalışıyor." dedi.

Nikolayev Bölge Valisi Vitaliy Kim de Rusya’nın Astrahan bölgesinden 47 roketin fırlatıldığını duyurarak Ukrayna’ya üçüncü dalga saldırının başladığını kaydetti.

Ülke genelinde "elektrik kesintileri" uyarısı

Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo, Rusya'nın enerji tesislerine yönelik füze saldırıları gerçekleştirdiğini açıklayarak enerji altyapısını hedef alan saldırılar nedeniyle halka ülke genelinde elektrik kesintileri yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Açıklamada, verilen hasarların onarılması için çalışmaların yürütüldüğü kaydedildi.

Zelenskiy'e göre Rusya panik ve kaos amaçlıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, saldırılar sonrası yaptığı açıklamada, "(Rusya'nın) İki hedefleri var. Birincisi, ülke genelindeki enerji tesisleri. Ülkemizin enerji altyapısını yok ederek panik ve kaos oluşturmak istiyorlar. İkinci hedefleri, insanlardır. Bu hedefler özel olarak seçilmiştir." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, zor bir sabah yaşadıklarını, ülkesine Rusya'dan düzinelerce füze ve İran üretimi Şahid kamikaze İHA'ları ile saldırı yapıldığını vurgulayan Zelenskiy, "Ukraynalılara bugün sığınaklarda kalma" çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın başkent Kiev'in merkezini kasıtlı olarak bombaladığını belirterek "Rusya, savaş hattında savaşmaya değil ancak sivilleri öldürme yeteneğine sahip." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, Kiev'in merkezi dahil Dnepro ve Zaporijya'yı kasıtlı olarak bombalamasının "terörist Kremlin'in" bir başka kanıtı olduğunu belirten Podolyak, "Rusya, savaş hattında savaşmaya değil ancak sivilleri öldürme yeteneğine sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Podolyak, Ukrayna'nın şu anda konuşmak yerine hava savunma sistemlerine ve uzun menzilli füzelere ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Ukraynalı yetkililer, çocuk parkı ve müze vurulduğunu duyurdu

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal da sabahtan beri ülkesinin çeşitli bölgelerinde meydana gelen patlamalarla ilgili yaptığı açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Rus teröristler, bugün Ukrayna şehirlerine toplu saldırılar düzenliyor. Sivil ve kritik altyapı saldırı altında. İlk hedeflerden biri, çocuk oyun alanı, müzeler ve eğitim kurumlarıydı. Maalesef insanlar öldü. Saat 11.00 itibarıyla 8 bölge ve Kiev kentinde 11 önemli altyapı tesisi hasar gördü. Şimdi bölgelerde elektrik kesildi."

Putin, Ukrayna’yı uzun menzilli silahlarla hedef aldıklarını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da belirledikleri tüm hedefleri vurduklarını duyururken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin saldırılara ilişkin, "bu sabah Ukrayna’nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı gerçekleştirdiklerini" söyledi.

Putin, Rusya Güvenlik Konseyi ile gerçekleştirdiği toplantıda, Ukrayna’yı Rusya’da çeşitli terör eylemleri yapmakla suçladı.

Kırım köprüsündeki patlamanın Rus sivil ve kritik altyapısına yönelik bir saldırı olduğunu aktaran Putin, “Saldırıyı Ukrayna istihbaratının organize ettiği açıktır. Kiev rejimi, uzun süredir terör yöntemlerini kullanıyor.” dedi.

Ukrayna’nın Rusya’daki Kursk Nükleer Güç Santrali’ne 3 saldırı gerçekleştirdiğini bildiren Putin, santralde meydana gelen hasarların ciddi bir sorun yaşanmadan onarıldığını söyledi.

Putin, Ukrayna’nın Türk Akım doğal gaz boru hattına yönelik de sabotaj girişiminde bulunduğunu savunarak “Rusya’nın, Baltık Denizi altından geçen uluslararası gaz taşıma sistemlerinin patlama nedenlerini araştırması önerisine neden izin verilmediği iyi bilinmektedir. Ama hepimiz kimin bu suçtan nihai faydayı sağladığını biliyoruz.” dedi.

Rusya’nın, Ukrayna’ya yönelik benzer saldırıları devam ettirebileceği uyarısında bulunan Putin, “Eğer topraklarımıza yönelik terör eylemleri devam ederse Rusya’nın yanıtı, Rusya’ya yönelik tehditlerle orantılı ve sert olacak. Bundan kimse şüphe duymasın.” ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Astana'da görüşme

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Rusya ile Batı arasında müzakerelerin yapılması ihtimalini Astana'da görüşebileceğini açıkladı.