Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Geraşçenko: En az 30 bin Mariupol sakini zorla Rusya'ya götürüldü

Ukrayna İçişleri Bakan Danışmanı Anton Geraşçenko, sivillere yönelik katliam iddialarıyla dünya gündemine giren Buça ve Kiev'in diğer bölgelerinde sivillerin öldürülmesine ve Türkiye'nin Ukrayna'da savaşın bitmesi için gösterdiği gayrete ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Danışmanı Geraşçenko, Ukrayna ordusunun yeniden kontrolü sağladığı Kiev bölgesinde 1000'e yakın sivilin cesedinin bulunduğunu söyledi.

Birçok kişinin de kayıp olduğunu vurgulayan Geraşçenko, "Kiev bölgesinde çok sayıda sivil öldü. Yüzlerce kaybolan kişi var, bir aydır kendilerine ulaşılamadığı için onlar da bir yerde Rus saldırganlar tarafından öldürülmüştür." ifadelerini kullandı.

Bölgede sivillere yönelik şiddet uygulanmasında Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sorumlu tutan Geraşçenko, şunları kaydetti:

"Ruslar, vatandaşlarımızı ayırmadan öldürdü. İnsanları kendi araçlarında öldürdüler. Ayrıca onların (Rusların) pozisyonlarını görebilen vatandaşlarımızı da ölürdüler. Onların bulundukları noktaları söylemesinler diye sırf bunun için insanları vurdular. Tüm bunlar, faşizm suçlarıdır. Putin, 21. yüzyılın Hitleri'dir."

Geraşçenko, Buça'daki toplu mezarlardan çıkarılan cesetlerin yüzde 90’ında da kurşun veya bomba parçası izlerinin görüldüğünü aktararak "Birkaç kez otopsi çalışmalarına katıldım. 10 kişiden 9’u kurşun veya parça (bomba parçası) ile öldürülmüş." dedi.

Buça'da, sokaklarda cesetlerin ortaya çıktığını belirten Geraşçenko, "Buça’daki toplu mezarda 100 ceset bulundu. Buça'nın sokaklarında ise yanlış hatırlamıyorsam 28 ceset ortaya çıktı. Cesetler yerdeyken Ruslar her gün orada yürüyordu, Ukraynalıların cesetlerini görüyorlardı ve onların kaldırmasını bile düşünmediler." diye konuştu.

Geraşçenko, Rus ordusunun, bir ay boyunca işgal ettiği bazı bölgelerde ölen Rus askerlerine ait cesetleri geri çekilirken ülkelerine götürmediğini ve bunun insanlık dışı bir hareket olduğunu vurgulayarak "Ruslar, öldürülen veya yaralı arkadaşlarını sahada bırakıyor." dedi.

"Türkiye’nin çabalarını pozitif olarak değerlendiriyoruz"

Türkiye'nin, Ukrayna'da silahların susması ve savaşın sona ermesi için gösterdiği gayretler konusuna işaret eden Geraşçenko, "Biz, Türkiye’nin çabalarını pozitif olarak değerlendiriyoruz. Türkiye, Ukrayna’ya askeri alanında yardım eden ülkelerden biridir." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna'da savaşın başlamaması için önceden de yoğun görüşmeler yaptığına dikkati çeken Geraşçenko, "Erdoğan, samimi olarak bu savaşın yaşanmamasını istiyordu. Biz, onun Putin ile yaptığı görüşmelerde saldırıdan kaçınılması yönünde yaptığı kamu açıklamalarını gördük." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Kiev’i ele geçirmeyi hayal ediyordu

Rusya'nın amacının aslında Kiev'i işgal etmek olduğunu savunan Geraşçenko, Rusya'yı şimdilik Donbas bölgesinde yenmek için ellerinden geldiği kadarıyla çaba sarf edeceklerini belirtti.

Geraşçenko, dost ve ortak ülkelerden "silah yardımı" çağrısında bulundu.

Rusya'nın durdurulmasının sadece güçlü silahlarla mümkün olabileceğini dile getiren Geraşçenko, şunları kaydetti:

"Biz, Putin’i Donbas’ta yenmek için her şey yapacağız. O (Putin), Kiev’i ele geçirmeyi hayal ediyordu. Kreşatik’te askeri geçit töreni düzenlenmesini istiyordu ama bu hayaller gerçekleşmedi. Putin’i durdurmak sadece silahla mümkün. Ne bir diploması ne de bir yaptırım onu durdurabilir."

Mariupol'den 30 bin Ukraynalı zorla Rusya'ya götürüldü

Mariupol'deki son gelişmelere ilişkin de Geraşçenko, Ukraynalı askerlerin 50 günden fazladır Rus ordusuna karşı Mariupol’de direniş göstermeye devam ettiğini vurguladı.

Bakan Danışmanı Geraşçenko, Rus ordusunun bugüne kadar şehri ele geçiremediğini belirterek "Mariupol’de yaşananlar, vatanlarını savunan insanlar hakkındaki hikayeler, 100 yıl boyunca, belki de 1000 yıl boyunca eğitim kitaplarına yazılacak." dedi.

Rus askerlerinin, Mariupol'den 30 bine yakın Ukrayna vatandaşını zorla Rusya'ya götürdüğünü, onlara başka seçenek bırakmadıklarını kaydeden Geraşçenko, "Mariupol Belediye Meclisine göre en az 30 bin Mariupol sakini, zorla Rusya Federasyonu’na götürüldü." diye konuştu.

Geraşçenko, Rus ordusunun Mariupol'ü savunan Ukraynalılara karşı kimyasal silah kullandığını iddia etti.

Birçok gazeteci uzaktan top saldırılarıyla öldürüldü

Geraşçenko, Ukrayna'da devam savaşta 20'den fazla gazetecinin hayatını kaybetmesine ilişkin "Ruslar, basının, olup bitenleri çekmesini istemiyor, onlar için kimi vuracakları fark etmez. Birçok gazeteci, uzaktan top saldırılarıyla öldürüldü." dedi.

Gerek gazetecilerin gerek sivil ve askerlerin ölümünde Putin'i suçlayan Geraşçenko, "Her gazetecinin ölümünün suçlusu Putin’dir. Savaşı o başlattı ve Moskova kruvazörün mürettebatının ölümünden olduğu gibi tüm Rusların ölümünden de o suçludur." ifadesini kullandı.