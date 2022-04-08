Ukrayna: İki Rus roketi tren istasyonunu vurdu

Ukrayna'nın Kramatorsk kentindeki tren garı füzeyle vuruldu. Saldırıda 30'dan fazla kişinin hayatını kaybettiği 100'den kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk kentinde tren garı Rus saldırısının hedefi oldu.



Açıklamayı Donetsk valisi yaptı, Kramatorsk tren istasyonunun iskender füzesiyle vurulduğunu duyurdu. Ukrayna Devlet Demiryolu şirketi ise saldırıda 30’dan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 100’den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

İstasyonda tahliye edilmeyi bekleyen binlerce sivilin bulunduğu ifade ediliyor.

[Fotoğraf: AFP]

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telegram hesabından yaptığı açıklamada, binlerce barışçul Ukraynalının tahliye edilmeyi beklediği tren garında işgalciler tarafından vurulduğunu aktardı.

Zelenskiy, savaş alanında Ukraynalılara karşı koyacak güç ve cesaretten yoksun olan Rusların sivil nüfusu alaycı bir şekilde yok ettiklerini vurguladı.

Rusya'nın sınırı olmayan bir kötülük işlediğini vurgulayan Zelenskiy, eğer cezalandırılmazsa, asla durmayacaklardır dedi.