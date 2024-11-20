Ukrayna ilk kez Rusya topraklarına ABD'nin verdiği uzun menzilli füzeler fırlattı

BBC'nin ABD'deki ortağı CBS News'e konuşan ABD'li yetkililer, ATACMS (Ordu Taktik Füze Sistemi) kullanıldığını doğruladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın bu sabah Rusya'nın Bryansk bölgesine düzenlediği saldırıda altı ATACMS füzesi kullandığını, bunlardan beşinin imha edildiğini söylemişti.

Açıklamada, hasar gören altıncı füzenin parçalarının bölgedeki askeri tesiste yangına yol açtığı ifade edildi.

Washington'ın izninden bir gün sonra gerçekleşen saldırı, Ukrayna'nın uzun menzilli füzelerle Rusya'nın uluslararası alanda tanınan topraklarını ilk kez hedef alması anlamına geliyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'nın füzelerin “Amerikalı askeri uzmanlar” tarafından kullanıldığı “anlayışıyla hareket edeceğini” söyledi.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki G20 zirvesinde bir basın toplantısı düzenleyen Lavrov, “Bunu Batı'nın Rusya'ya karşı savaşının yenilenmiş bir yüzü olarak kabul edeceğiz ve buna göre tepki vereceğiz” dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın yeşil ışık yakması ardından, Moskova Pazartesi günü yaptığı açıklamada, ABD füzeleriyle kendi toprakları içinde yapılacak herhangi bir saldırının “uygun ve somut bir karşılık” doğuracağını söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gelişmelerin ardından 19 Kasım'da ülkenin yeni nükleer doktrinini onayladı.

Bu belge daha önce hazırlanmış ve kamuoyuna duyurulmuştu, ancak Putin'in imzayı bugün atması gelişmelere bir yanıt olarak yorumlandı.

Ukrayna ordusu daha erken saatlerde yaptığı açıklamada Rusya'nın Bryansk bölgesindeki bir mühimmat deposunu vurduğunu doğruladı, ancak ATACMS füzelerinin kullanılıp kullanılmadığını belirtmedi.

Sınıra yaklaşık 100 km uzaklıktaki Karaçev kasabası yakınlarında bir depoya yapılan saldırının 12 ikincil patlamaya neden olduğu kaydedildi.

Ukrayna zaten bir yıldan uzun bir süredir topraklarının Rus işgali altındaki bölgelerinde ATACMS füzelerini kullanıyordu.

Kiev şimdi bu füzeleri kullanarak, Ukrayna güçlerinin bir kısmını elinde tuttuğu Kursk bölgesi de dahil olmak üzere Rusya topraklarının derinlerine saldırabiliyor. Ukraynalı ve ABD'li yetkililerin bölgede bir karşı saldırı bekledikleri bildiriliyor.