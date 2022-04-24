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Ukrayna istedi, Almanya ‘3. Dünya Savaşı çıkar’ dedi

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, “Üçüncü bir dünya savaşına yol açacak bir gerilimi önlemek için her şeyi yapıyoruz. Ukrayna'nın talep ettiği uçuşa yasak bölge NATO'yu bir savaş tarafı haline getirir. Nükleer savaş olmamalı" dedi.
Ukrayna istedi, Almanya ‘3. Dünya Savaşı çıkar’ dedi

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın Ukrayna'ya ağır silah vermeme konusundaki tereddütleri hakkında açıklamada bulundu.

ÜÇÜNCÜ BİR DÜNYA SAVAŞI

Başbakan Scholz, ağır silahların Ukrayna'ya verilmemesinin bir korku meselesi olmadığını, bunun bir “siyasi sorumluluk” meselesi olduğunu belirterek, “Üçüncü bir dünya savaşına yol açacak bir gerilimi önlemek için her şeyi yapıyoruz. Ukrayna’nın talep ettiği uçuşa yasak bölge NATO’yu bir savaş tarafı haline getirir. Nükleer savaş olmamalı” dedi.

MECLİSE ÖNERGE SUNACAKLAR

Öte yandan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz ve Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partilerinin oluşturduğu Hristiyan Birlik Meclis Grubunun, Başbakan Scholz’un Ukrayna’ya ağır silahlar gönderme kararı almaması halinde haftaya Almanya parlamentosuna bu konuda önerge sunma hazırlığı yaptığı öğrenildi.

UKRAYNA’DAN ÇAĞRI

Ukrayna ise tank, topçu bataryası, savaş uçakları, helikopter, gemi ve ağır silahların verilmesi konusunda Almanya ve diğer ülkelere çağrıda bulunuyor.

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