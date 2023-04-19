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Ukrayna: Karadeniz tahıl anlaşması tehlikede

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Türkiye ve BM'nin arabuluculuğunda imzalanan Karadeniz tahıl anlaşmasının akıbetiyle ilgili belirsizlik artıyor.
Ukrayna: Karadeniz tahıl anlaşması tehlikede

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Yulia Svyrydenko, Karadeniz tahıl anlaşmasının durdurulma tehlikesi altında olduğunu söyledi.

Varşova’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Svyrydenko, “Anlaşma durdurulma tehlikesi altında ve Rusya yeniden gemilerin denetimini engelledi” dedi. Svyrydenko, “Bizim için geçişlerin önündeki engeli kaldırmak son derece önemli, aksi takdirde Ukrayna engellenmiş durumda kalacak. Ortaklarımız ile Rusya’ya bu durumdan istifade etme fırsatı veremeyiz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Tarım Bakanı Mykola Solsky ise, tahıl koridoru anlaşmasına yönelik müzakerelerin sürdüğünü, müzakerelerin nasıl ilerleyeceğini görmek için zaman tanınması gerektiğini belirtti.

Rusya’nın RIA haber ajansında yer alan habere göre ise Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler ve Ukrayna’nın gemilerin denetimi ve yeni gemilerin kayıtları konusunda zorluk çıkardığını ifade ediyor.

Geçen yıl Temmuz ayında Moskova ve Kiev arasında oluşturulan anlaşma yeniden uzatılmadığı takdirde 18 Mayıs’ta süresi dolacak.

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