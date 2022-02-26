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Ukrayna: Karadeniz'den Ukrayna'ya Kalibr Kruz Füzeleri Atıldı

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Ukrayna: Karadeniz'den Ukrayna'ya Kalibr Kruz Füzeleri Atıldı
Ukrayna: Karadeniz'den Ukrayna'ya Kalibr Kruz Füzeleri Atıldı

Ukrayna Ordusu, Karadeniz'den Ukrayna'ya Kalibr Kruz füzeleri atıldığını duyurdu. Reuters haber ajansı da Kiev Zhulyany Havalimanı yakınına füze saldırı düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı başlatmasını 3'üncü gününde Rus birlikleri başkent Kiev çevresinde. Başkent Kiev'de gece boyu çatışmalar yaşanırken, sirenler de çalındı.

Başkentte bu gelişmeler yaşanırken, Ukrayna Ordusu, "Karadeniz'den Ukrayna'ya Kalibr Kruz füzeleri atıldı." açıklamasını yaptı.

"Füzeler Sivastopol meydanı yakınlarındaki bölgeyi vurdu"

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Ukrayna hedeflerini uçak ve gemilerden fırlatılan Kruz füzeleri ile vurduğunu açıkladı.

Reuters'a konuşan bir tanık, Kiev Zhulyany Havalimanı yakınına füze saldırı düzenlendiğini söyledi.

Ayrıca, Reuters'ın verdiği bir habere göre füzeler Sivastopol meydanı yakınlarındaki bölgeyi vurdu.

Ayrıca ordudan, Sumy, Poltava ve Mariupol yakınlarındaki bölgelere hava saldırıları düzenlendiğinin ve Kherson, Mykolaiv, Odessa yakınlarında çatışmalar devam ettiğinin duyurusu geldi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "ülkesini terk etmediğini" belirterek, "Silahları bırakmayacağız. Sahadayız, vatanımızı savunmaya devam ediyoruz" dedi.

Gece neler yaşandı?

Zelenskiy: Gece daha zor olacak, fırtına kopacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, videolu mesajında Bu gece gündüzden daha zor olacak. Gece şiddetli saldıracaklar, başkenti korumalıyız. Bu gece dayanmalıyız Kimse neden çocuk kreşlerinin ve sivil yerleşim yerlerinin bombardımanlarla vurulduğunu izah edemeyecek. Dünya liderleriyle Ukrayna'ya önemli yardımlar konusunda anlaştık. Bu gece çok geçecek. Kiev'i kaybedemeyiz" dedi.

Mahalle aralarında Rus askerleri ile Ukrayna güçleri arasındaki çatışmalar esnasındaki silah sesleri ve patlama görüntüleri vatandaşlar tarafından çekilen videolarla sosyal medyada paylaşılmıştı.

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