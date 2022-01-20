Ukrayna krizi: Biden'a göre Putin işgale hazırlanıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığını söyledi. Ancak Biden'a göre Putin geniş çaplı bir savaş istemiyor

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya lideri Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye hazırlandığını söyledi. Ancak Biden'a göre Putin geniş çaplı bir savaş istemiyor.

Düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edip etmeyeceğine dair sorusuna Biden, "Tahminim yakın zamanda harekete geçecek, bir şey yapmak zorunda" dedi.

Biden, "Batı'yı, ABD'yi ve NATO'yu test edeceğini düşünüyor muyum? Evet, bence bunu yapacak" yanıtını verdi.

ABD'li lider Putin'in bu hareketinden ötürü pişman olacağını da dile getirerek, "Bu yüzden ciddi bir bedel ödeyeceğini düşünüyorum. Bunu yaptığı için pişman olacak" sözlerini sarf etti.

Biden, Putin'in geniş çaplı bir savaşa girişmek istemediğini, bu yüzden küçük bir alanı işgal edeceğini düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Öte yandan yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Moskova'ya ''diplomatik ve barışçıl bir yol seçmesi'' çağrısında bulundu.

Ukrayna hükümetine destek için gittiği Kiev'de açıklamalar yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ''Umarım diplomatik ve barışçıl bir yolda kalabiliriz. Ama sonuçta karar Başkan Putin'e ait'' diyerek ekledi:

"Rusya bölgeye herhangi bir provokasyon ya da sebep olmadan asker yığıyor. Bu gücü ani bir kararla artırma yönünde planları olduğunu biliyoruz, bu da Başkan Putin'e Ukrayna'ya yönelik hızla agresif bir adım atma kapasitesi sağlıyor."

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise, Ukrayna sınırındaki gerilimin sorumlusunun "Bölgede uçuşlarını artıran NATO uçakları olduğunu" savundu.

Blinken'ın Ukrayna'daki temaslarının ardından Berlin'de Fransa, Almanya ve İngiltere dışişleri bakanları, Cuma günü de Cenevre'de Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelmesi bekleniyor.

Rusya daha önce defalarca komşusu Ukrayna'yı işgal etme planı olmadığını duyurmuştu. Ancak üst düzey ABD'li yetkililer, Moskova'nın ''her an'' saldırıya geçebileceğini savunuyor.

Rusya, ortak tatbikat için Belarus'a da asker gönderdiğini açıklamıştı.

Blinken'ın ziyareti öncesinde ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri Cenevre'deki görüşmelerde Lavrov'a bir 'diplomatik çıkış yolu' önerilebileceğini söyledi. Beyaz Saray da her seçeneğin masada olduğunu açıkladı

Rusya daha önce Batılı hükümetlerden bir dizi talepte bulunmuştu. Bunlar arasında Ukrayna'nın NATO üye olmaması ve Polonya dahil ittifaka üye ülkelerdeki faaliyetlerin sınırlandırılması da var.

Batılı ülkelerle Rusya arasında geçen hafta yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Ukrayna Savunma Bakanı: Ortalık kan gölüne döner

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ise Batılı ülkere derhal Moskova'ya yaptırım uygulamaya başlamaları çağrısında bulundu.

BBC'nin HardTalk programına konuşan Reznikov, Rusya'nın işgalinin "ortalığı kan gölüne çevireceğini" ve Avrupa için yeni bir mülteci krizinin patlak vereceğini söyledi.

Erdoğan birkaç hafta içinde Kiev'e gidecek

Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi azaltmak için oynayabileceği her rolü üstlenmeye hazırdır. Önümüzdeki birkaç hafta içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı (Vladimir) Zelenskiy ile görüşmek üzere Ukrayna'ya gidecek" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, sorunun çözümüne yardımcı olabilecek herhangi bir ülkenin çabalarını memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

Peskov, "Türkiye, Ukrayna'yı Minsk Anlaşmalarını uygulaması konusunda etkileyebilir ve daha önce yapılan anlaşmalara uymaya teşvik edebilirse bunu memnuniyetle karşılarız" dedi.

Peskov ayrıca temasların nerede yapılacağının ikinci planda olduğunu, önceliğin Ukrayna'yı etkilemek olması gerektiğini kaydetti.