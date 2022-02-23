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Ukrayna krizi, Çin işgalinden endişelenen Tayvan’ı da alarm durumuna geçirdi

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Tayvan'daki yetkililer, Batı'nın Ukrayna krizine odaklandığı bir dönemde Çin'in Tayvan'a provokasyonları artırmasından endişe ediyor.
Ukrayna krizi, Çin işgalinden endişelenen Tayvan’ı da alarm durumuna geçirdi

Tayvan'daki yetkililer, Batı'nın Ukrayna krizine odaklandığı bir dönemde Çin'in Tayvan'a provokasyonları artırmasından endişe ediyor.

Ülkede Ukrayna krizinin ele alındığı toplantıda konuşan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, ordunun ve güvenlik güçlerinin bölgedeki askeri hareketliliği dikkatle takip etmesi gerektiğini söyledi. Tsai, hükümetten Çin'in olası dezenformasyon ve psikolojik savaş taktiklerini önleyecek önlemler almasını istedi.

Dışişleri Bakanı Joseph Wu da, daha önce Çin'in Ukrayna krizini bölgedeki askeri manevralarını artırmak için fırsata çevirebileceğini söylemişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise cumartesi günü yaptığı açıklamada Batı'nın Ukrayna'ya gereken desteği vermemesi halinde bunun Tayvan'da da olumsuz sonuçlar yaratabileceğini ifade etmişti.

Öte yandan son dönemde Çin'in Tayvan'a yönelik sıra dışı bir askeri manevrada bulunmadığı belirtiliyor. Reuters'a konuşan Tayvan'daki iki diplomatik kaynağa göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping şu anda Komünist Parti kongresine hazırlanıyor ve kongre sonrasında Tayvan'a yeniden odaklanacak.

Tayvan'ı kendi toprağı olarak gören Çin, son iki yıldır ada çevresindeki askeri faaliyetlerini artırdı.

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