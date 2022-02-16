Ukrayna Krizi: Gözler Bütün Gece Ondaydı

Rusya Ukrayna sınırındaki askerlerini çekmeye başladığını duyururken, bu açıklamaya kuşkuyla yaklaşan ABD'ye ait bir insansız hava aracının dün gece Ukrayna'da keşif uçuşu yapması dikkat çekti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimde endişe dolu bekleyiş devam ederken dün gece ABD’ye ait bir insansız hava aracı (İHA) uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu…

Hava trafiğini takip eden FlightRadar 24’ün paylaştığı verilerde İtalya’dan yola çıkan ABD’ye ait Global Hawk model FORTE11 isimli İHA Ukrayna’da keşif uçuşu gerçekleştirdi.

Bu sabaha karşı uçuş yapan RQ-4A Global Hawk’ın kuyruk numarasının 04-2021 olduğu da kayıtlara geçti. İtalya’daki ABD üssünden yola çıkan İHA Ukrayna-Belarus sınırından Kiev’e oradan da Azak Denizi’ne doğru ilerledi.

Boyut ve ağırlık olarak dünyanın en büyük İHA’sı olan Global Hawk, 32 saat boyunca havada kalabiliyor. 54 bin 900 feet yüksekliğe çıkan İHA’nın izlediği yol uluslararası kamuoyunda, “Savaşın başlayacağının iddia edildiği gün, ABD bölgeyi yakından izliyor” yorumlarının yapılmasına sebep oldu.

Batı medyasında 16 Şubat’ta Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağı öne sürülmüştü.

Ukrayna lideri Zelenskiy, Rusya'nın ülkeye saldıracağı tarih olarak iddia edilen 16 Şubat'ı Birlik Günü olarak ilan etmişti. Başkent Kiev'deki Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenen kutlamalara çok sayıda Ukraynalı katıldı.

‘İŞGAL TEHDİDİ DEVAM EDİYOR’

Rusya, Ukrayna sınırındaki birliklerini geri çekmeye başladığını açıklarken ABD ve NATO, buna şüpheyle yaklaşıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün düzenlediği basın toplantısında Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etme tehdidinin devam ettiğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de, bugün yaptığı açıklamada Rus birliklerin hareketinin çekilmeyi doğrulamadığını belirterek, Moskova'dan geri çekilmeyi kanıtlamasını istedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, henüz Rus askerlerinin çekildiğine dair bir işaret görmediğini ifade ederek “Bu olduğunda herkes görecek ama bu henüz sadece bir açıklama” diye konuştu.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'nın savaş ve diplomasi arasında seçim yapması gerektiğini kaydetti.

Kanada Savunma Bakanı Anita Anand ise Rusya'nın açıklamasına rağmen Ukrayna sınırlarındaki Rus asker sayısının endişe verici şekilde arttığını söyledi.

Rus Savunma Bakanlığı, tankların üslere dönüşünü gösteren görüntüleri yayınladı.

‘KIRIM VE BELARUS’TAKİ RUS ASKERLERİ ÇEKİLECEK’

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırında konuşlanmış bazı birliklerin tatbikatları tamamladıktan sonra üslerine geri döndüğünü duyurmuştu.

Rus haber ajansı Interfax, bugün Kırım'daki birliklerin de Rusya'daki üslerine dönmeye başladığını aktardı. Savunma Bakanlığı Kırım'daki tankların ve askerlerin dönüşünü gösteren bir video da yayınladı.

Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makei de, ülkede düzenlenen ortak tatbikat sonrasında ülkedeki Rus askerlerinin tamamen çekileceğini ifade etti.

TASS haber ajansı, Rusya'nın batısındaki askerlerin 3-4 hafta içinde üslerine döneceğini belirtti.

ÇİN: ABD GERİLİMİ ABARTIYOR

Rusya'nın yakın müttefiki Çin ise ABD'yi Ukrayna tehdidini abartarak gerilimi artırmakla suçladı. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenb, “Bazı Batılı ülkelerdeki dezenformasyon gerilimi ve bölünmeyi körüklüyor” dedi.

Ukrayna'yı işgal edeceği iddiasını reddeden Rusya, Batılı yetkililerin bu yöndeki açıklamalarını “propaganda” olarak niteliyor.