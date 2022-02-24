Ukrayna krizi: Putin aldığı kararlarda kimleri dinliyor?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz haftalarda yalnızca Ukrayna ve Rusya üzerinde değil, dünyanın geri kalanı üzerinde kalıcı etkisi olacak bazı önemli kararlar aldı. Peki Putin bu kritik kararları alırken kimlere danıştı?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz haftalarda yalnızca Ukrayna ve Rusya üzerinde değil, dünyanın geri kalanı üzerinde kalıcı etkisi olacak bazı önemli kararlar aldı. Peki Putin bu kritik kararları alırken kimlere danıştı? Bazı analistlerin de öne sürdüğü üzere, Moskova'nın militarist tavırları, siloviklerin, yani bir grup bakan ve güvenlik yetkilisinin etkisinin bir sonucu mu?

Rusya'yı "süper başkanlık cumhuriyeti" olarak tanımlamak mümkün. En nihayetinde ülke yönetimiyle ilgili tüm önemli kararlar kişisel olarak, en fazla güce ve yetkiye sahip Başkan Vladimir Putin'e ait.

Ancak bu kadar geniş yetkilere sahip olmasına rağmen Putin, atacağı adımlarda çevresindekilere, özellikle de uzun süredir birlikte çalıştığı ve en çok güvendiği kişilere danışıyor. Bu insanlar arasında da, güvenlik teşkilatlarında geçmişe sahip, özellikle güçlü bir tavra sahip olan yetkililer bulunuyor.

Rusya'da "silovik" olarak adlandırılan ("sila", Rusçada kuvvet anlamına geliyor) bir dizi güvenlik ve kolluk teşkilatı mevcut. Vladimir Putin'in kendisi de kariyerine bu teşkilatlardan birinde, Sovyet sonrası zamanlarda Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) olan KGB'de başladı. Putin'in iktidara gelmesinden bu yana da, "silovikler"in etkisi de artıyor.